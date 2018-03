Il sogno Coppa Italia dell'Amatori termina in semifinale: Legnano vince 70-53

PESCARA. Nella semifinale con Legnano si arresta il cammino dell'Amatori in Coppa Italia. Nel campo Atene allestito al Rimini Fiera i ragazzi di Fabbri hanno lottato alla pari per metà gara, per poi cedere negli ultimi venti minuti contro la riconosciuta superiorità di un avversario, il Legnano, molto tecnico e ben messo fisicamente, leader indiscusso del girone B della DNB. Uno scarto abbastanza pesante che penalizza troppo i pescaresi e non rispecchia l'andamento della gara;Rajola e soci stati in partita fino a pochi minuti dalla fine, lottando e soffrendo senza riuscire nel riaggancio di un Legnano ritrovatosi più concreto e preciso proprio nelle due frazioni finali.

Aversari migliori nel tiro da tre, sui rimbalzi e nel saldo palle perse/recuperate; ma è anche vero che il solo ottimo Dip è stato scarsamente affiancato nella circostanza dagli esterni del team biancorosso nel portare punti a referto.

Enrico Fabbri si dice comunque soddisfatto; un calo anche fisico vista l'entità degli impegni cui è stata sottoposta la squadra nelle ultime settimane. E comunque per il tecnico pescarese l'aver potuto mandare in campo, in una manifestazione così ben organizzata e seguita, tanti giovani, rappresenta una soddisfazione non trascurabile anche per la società. Il calo finale è stato determinato anche dal miglior tasso tecnico e dalle maggiori rotazioni di cui dispone il Legnano. Ma l'uscita dalle Final Four è avvenuta comunque a testa alta; nella straordinaria vetrina riminese del Rythm'n'basket, i tanti tecnici ed osservatori presenti hanno potuto apprezzare il valore dell'Amatori e dei suoi giovani, arrivati con merito e per la prima volta ad una manifestazione di quel livello.

I.DEK LEGNANO KNIGHTS - AMATORI PALL. PESCARA 70-53

I.Dek Legnano Knights: Navarini , Cazzaniga , Penserini 2, Tavernelli 11, Maiocco 12, Guidi , Arrigoni 19, Milani 18, Maiocchi , Casagrande 8. All. Ferrari.

Amatori Pescara: Pepe 7, Rajola 6, Maino 7, Buscaìno 9, Masciarelli 2, Timperi Mar. 2 ,Timperi Mat., Di Donato , Di Carmine ,Dip 20. All. Fabbri

ARBITRI: Raimondo e Vita

PARZIALI: 17-18; 31-31; 52-42; 70-53.

5 falli: nessuno

Note: tiri da 3: legnano 7/22 amatori 4/26; tiri liberi: legnano 11/16 amatori 7/13 ; tiri da 2: legnano 19/38 amatori 17/26 . Rimbalzi: legnano 32 (Arrigoni 7) amatori 24 (Pepe 7).