Pescara Calcio. Sgambata con gli Allievi: provati Cutolo-Mascara-Maniero e Caprari-Sforzini

PESCARA. Consueta amichevole del mercoledì ieri per il Pescara che al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo ha rifilato 8 gol agli Allievi Nazionali biancazzurri. Serse Cosmi ha ruotato tutti gli uomini a propria disposizione ed ha provato diverse soluzioni per ovviare alle solite emergenze legate ad infortuni e squalifiche. In particolar modo il tecnico umbro ha provato il 3-4-2-1 nel primo tempo ed il 3-5-2 nella ripresa sulla falsa riga di Avellino. Più probabile che venga scelto il secondo anche se Cosmi ha mischiato le carte dando pochissime indicazioni sulla formazione. Provati però in attacco nel primo tempo Cutolo e Mascara alle spalle di Maniero mentre nella ripresa largo al duo d'attacco formato da Caprari e Sforzini, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe essere il tandem offensivo che affronterà il Cesena. Bocciato l'esperimento di Avellino con Maniero seconda punta al fianco di Sforzini.

Al posto dello squalificato Ragusa, che non è neanche sceso in campo per qualche piccolo acciacco fisico, provati nel corso della sgambata Rossi e Politano. Tripletta per Maniero, doppietta per Sforzini e gol singoli di Caprari, Nielsen e Brugman.

Sono usciti anzitempo Zauri al quarto d'ora per precauzione, Salviato per una botta al ginocchio e Mascara. Un po' di apprensione per Cosmi che nel dopo gara ha ricevuto notizie confortanti dai 3 che restano a disposizione per il Cesena.

Partitella in famiglia anche per i romagnoli, che ieri hanno affrontato la Primavera bianconera. 2-1 il risultato finale nell'ora di gioco con reti di Rodriguez, Pedrabissi e Moncini. Hanno svolto lavoro differenziato Alhassan e Succi mentre Coppola e Coser hanno proseguito i rispettivi programmi di recupero. Applicazioni fisioterapiche per Belingheri ed Agliardi. Defrel ha lavorato a parte così come Gagliardini.

PESCARA PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Pelizzoli; Zauri, Schiavi, Bocchetti; Politano, Milicevic, Bovo, Fornito; Cutolo, Mascara; Maniero.

PESCARA SECONDO TEMPO (3-5-2): Belardi; Zauri (15'pt Benedetti), Milicevic, Karkalis; Salviato (30'st Fornito), Brugman, Nielsen, Rizzo, Rossi; Caprari, Sforzini.

Andrea Sacchini