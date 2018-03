Campionati Csi Teramo. Tutti i risultati del weekend di Calcio a 7

TERAMO. A due turni dal termine della regular season rimane apertissima la lotta al primo posto.

Guida ancora la Summer Cup, a 48 lunghezze dopo il 2-2 casalingo contro i Giovani Luciensi contrassegnato dalla doppietta interna di Pela e dalle reti ospiti di De Luca e Di Carlo.

Si avvicinano alla testa la Krombacher (47 punti), vittoriosa 4-1 sul campo del Cohiba (da una parte doppio Nardinocchi, Andreone e Di Basilico, dall’altra Giorgini) e l’Associazione Gambrinus (46), a tavolino contro l’Auratae.

Quattro a zero a tavolino pure per il Cologna Spiaggia, quinta forza del campionato, contro l’estromessa Les Amis.

Sul retro classifica successo brillante per 5-2 del Csk tra le mura del Della Noce Specola (tris di Amicone) e pareggio con sei reti, e altrettanti marcatori, tra Largo del Mulino e Valle del Vomano.

Nel Girone B con l’Allumino vincitrice della regular season per distacco, e che colleziona l’ennesimo successo stagionale, stavolata a tavolino su una Paolantonio scivolata via via sempre più giù, fari puntati sulla lotta per il secondo posto tra Guaranà e Loose Shoes.

Merito proprio della Loose che, approfittando del turno di riposo dei tortoretani, piega 7-1 la Longobarda Nereto grazie all’ispirato Di Gennaro (poker) consolidando la terza posizione, a una sola lunghezza di ritardo dal Guaranà.

Ma la 20ª di campionato vede protagoniste altre due compagini: il Terzo Tempo, che gioca al tiro a segno contro la MinDc insaccando l’estremo difensore di casa 10 volte (6 con Santori) e cedendo il fianco in sole 3 occasioni, e i Compari del Barone che, allo stesso modo, impongono un sonante 7-1 (poker di Vincitorio) alla Taz Nereto.

Unico pari di giornata è il 2-2 tra S. Onofrio e Martin City con doppiette di Tritella e Raso.



CATEGORIA AMATORI

Lo Scerne, già vincitore della regular season e primo indiziato alla vittoria nella fase finale, nonché qualificato di diritto al Trofeo Csi, si disfa anche della Pizzeria Don Miguel per 3-1 (2 Ciferni) e porta a 36 i punti in classifica dopo 16 turni, alla media di ben oltre due a partita.

Frenata del Giulianova, battuto 4-2 dal Santos, che dunque vede sfumare la possibilità di allungare sul Real Blu Nereto (a riposo) nella corsa al secondo posto valevole per l’accesso alla Coppa Csi.

Vittorie piuttosto nette per S. Nicolò 1968 e Borgorosso, impostisi rispettivamente per 5-2 e 7-2 contro M&W e Santattese anche grazie alla tripetta di Villa (nel primo caso) e alle doppiette di Saporosi e Zechini.