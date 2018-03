Football Americano. Giornata no per i Crabs Pescara. I Jokers Pesaro vincono 20-0

CITTÀ SANT'ANGELO. Seconda giornata fatale per i Crabs Pescara. All'esordio stagionale tra le mura di casa, al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo, la squadra viene battuta per 20-0 dai Jokers Pesaro, che balzano così al primo posto solitario del Gruppo D (III Divisione), staccando di 2 punti proprio i Crabs, che vengono così raggiunti dai Goblins, vincitori del derby con i Leones.

I primi due quarti sono intensi e abbastanza equilibrati, con la squadra di casa che sbaglia parecchio ma che, grazie anche alle imprecisioni degli avversari e a qualche individualità pregevole, chiude il primo tempo sotto di un solo e apparentemente recuperabile touchdown.

Il terzo quarto si apre in modo promettente, con l'attacco dei Crabs che sembra iniziare a carburare, ma le yarde faticano ad accumularsi e il risultato non cambia. I Jokers infatti in difesa tengono bene e sfruttano ogni errore dei pescaresi per conquistare palla e dar così modo alla squadra d'attacco di entrare in campo, e alla fine del terzo quarto sono in vantaggio di altri due punti grazie alla realizzazione di un safety da parte della difesa.

Negli ultimi 10 minuti i Crabs, complici anche la stanchezza e la delusione per il touchdown che non arriva, crollano definitivamente, lasciano spesso il campo alle corse degli avversari e subiscono gli altri 2 TD che chiudono definitivamente i giochi.

Onore ai Jokers dunque, che dopo essere stati sconfitti due volte lo scorso anno trovano la vittoria mostrandosi migliorati, grazie anche a Claudio Luis Carnaroli, ex valido giocatore di serie A, con una carriera tra Dolfins, Giants ed Angels, che senza dubbio ha portato ai pesaresi la sua esperienza di football sia dentro che fuori dal campo.

C'è molto da lavorare invece per i Pescara Crabs, che comunque hanno dalla loro il provvidenziale calendario del campionato di football americano a 9, che infatti prevede un turno di pausa, utile per allenarsi al meglio in vista del prossimo derby contro i Leones Poggiofiorito, fanalino di coda del gruppo D con 0 punti, sconfitti nella giornata di oggi dai cugini Goblins Lanciano con il punteggio di 6-34.

Crabs Pescara vs Jokers Pesaro: 0-20

Parziali: 0-6, 0-0, 0-2, 0-12

Marcatori: Scola (TD), Safety Team Jokers (2 punti), Carbone (TD), Angelini (TD)

Intercetti: Taccone e Buglione (Crabs), Rossini (Jokers)

La classifica dopo due giornate: Jokers 4, Crabs e Goblins 2, Leones 0