La Gran Sasso torna finalmente alla vittoria: regolato 36-7 il Prato Sesto

L'AQUILA. La Gran Sasso torna alla vittoria, e lo fa in grande stile. I ragazzi di Rotilio vincono nettamente a Villa contro il Prato Sesto per 36 a 7, conquistando il punto di bonus. Per gli abruzzesi cinque mete e ottima prestazione.

Parte subito all'attacco la Gran Sasso, in meta dopo sette minuti con l'ala Marco Mistichelli. Il primo tempo è tutto appannaggio dei padroni di casa: meta di mischia al 13', meta annullata a Mannucci cinque minuti più tardi. Il tallonatore aquilano si rifà al 22', schiacciando il pallone sotto i pali. Il preciso Andrea Banelli trasforma, fissando un parziale di 22 a 0. Sul finale il Prato Sesto rialza la testa e, dopo una lunga azione nei ventidue avversari, va in meta con Brogi (trasformata da da Wakarua). Nella ripresa sono numerosi i cambi da entrambe le parti, ma la storia non cambia: al 7' Dario Pallotta, schierato oggi a estremo, firma la meta del bonus. Il marsicano si ripete venti minuti più tardi, fissando il risultato finale sul 36 a 7.

“Sono contenta per questa vittoria, la prima del 2014 – dichiara a fine gara la presidente Loredana Micheli – finalmente la squadra ha ritrovato il suo ritmo. Ho visto delle belle individualità”. Con il nuovo impianto di illuminazione, la squadra è tornata martedì a riallenarsi sul campo di Villa: “E' un elemento sicuramente positivo – conclude la presidente – il lavoro svolto nelle ultime settimane fa sperare per il resto del campionato”.

GRAN SASSO RUGBY v UR PRATO SESTO 36-7 (22-7)

Gran Sasso Rugby: Pallotta, Guardiano, Giampietri, Pelliccione, Mistichelli (18' st Feneziani), Banelli (36' st Marchetti), Brandizzi, Pattuglia (8' st Giammaria), Santavenere (23' pt Parisse), De Rubeis (36' st Mercurio), Mancini M., Vaggi, Ciancarella S. (28' st Rotilio M.), Mannucci (2' st Iezzi), Guerriero (18' st Sacco). All.: Rotilio P.

UR Prato Sesto: Brogi (7' st Ballerini), Manetti (27' pt Turchi), Nannini A., Natali, Randelli, Wakarua, Toccafondi (15' st Carraro), Ciolli (25' st Campisi), Martelli, Rabassi (8' st Banchini), Bellini (18' st Orsini), Calamai, Palmiotto, Russo (25' st Malpezzi), Nannini F. (21' st Bessi). All.: Otano L. – Wakarua R.

Arbitro: Masini (Roma)

Marcatori. Primo tempo: 7' m Mistichelli nt; 13' m Mannucci t Banelli; 22' m Mannucci t Banelli; 32' cp Banelli; 37' m Brogi t Wakarua. Secondo tempo: 7' m Pallotta t Banelli; 26' m Pallotta t Banelli.

Note. Tempo sereno, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300 ca. Punti in classifica: 5-0. La gara è iniziata alle ore 14.45.