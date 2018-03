Domani Ortona in campo a Matera. In palio il quarto posto

ORTONA. Forse una gara decisiva, sicuramente una partita importante per il quarto posto.

Coserplast Openet Matera - Sieco Service Ortona arriva in un momento della stagione in cui pesa ogni passo falso. E' uno scontro diretto quello che andrà in scena domenica al Palasassi di Matera.

I padroni di casa detengono attualmente il quarto posto, ma l'Impavida segue a ruota, ad appena una lunghezza di distanza. Al termine di questo incontro, mancheranno solo due giornate alla fine del campionato, perciò una vittoria per l'una o l'altra compagine starebbe a significare mettere una seria ipoteca sul piazzamento d'onore in vista dei play-off.

La formazione di Nunzio Lanci andrà in Basilicata forte della grande prova, condita con il successo, disputata contro Sora. Tre punti che hanno regalato agli Impavidi un'iniezione di fiducia non indifferente.

Ma la Sieco dovrà fare i conti con un Matera in forma, che viene da due vittorie consecutive.

Una sfida di grande impatto che rievoca i big-match di B1, quando le due formazioni si affrontavano in veri e propri scontri diretti per il salto di categoria. Sarà anche questa volta uno spettacolo in campo e sugli spalti, dove il locale pubblico non farà sicuramente mancare tutto il calore del sud alla propria squadra. Ma ci sarà anche una nutrita rappresentanza ortonese pronta a partire alla volta della città dei sassi. Tutto questo per un match che si preannuncia scoppiettante.

Le due squadre scenderanno in campo insieme ad UNIAMO( Federazione Italiana Malattie Rare) per la VII Giornata delle Malattie Rare. Slogan di questa giornata sarà “Uniti per un’assistenza migliore”.

La direzione di gara sarà affidata ai signori Talento Matteo e Gasparro

Mariano. Presentatore per un giorno, e in modo specifico della 9a giornata di

ritorno, è l'opposto della Sieco Service Impavida Leano Cetrullo: "E' una partita di vitale importanza. E' il bivio che può regalarci la quarta posizione. Matera è una bella squadra ma noi siamo lì, ad un solo punto da loro e questo vuol dire molto".

Le altre gare della 9a giornata Ritorno: Caffè Aiello Corigliano - Globo Banca Pop.del Frusinate Sora, B-Chem Potenza Picena - Cassa Rurale Cantù, Materdominivolley.it Castellana Grotte - Tonazzo Padova, Elettrosud Brolo - Itely Milano.