L'Aquila cerca un'altra vittoria per spiccare il volo. Gran Sasso: obiettivo riscatto

L'AQUILA. Dopo la settimana di pausa domenica torna il campionato nazionale di serie A: L’Aquila Rugby riceve al Fattori il Romagna del tecnico aquilano Urbani.

Per l’incontro valido per la XV giornata lo staff tecnico neroverde dovrà fare a meno del tre quarti Lorenzetti e dell’avanti Breglia, mentre restano da valutare le condizioni del seconda linea Vaschi.

Fischio d’inizio fissato alle 14.30 e direzione di gara affidata all’arbitro Schifani (di Catania), come reso noto dal Cnar, la Commissione Nazionale Arbitri della FIR.

Sempre domenica, sul campo di Villa, torna in campo anche l'altra squadra abruzzese di Serie A dopo la sosta della scorsa settimana. La Gran Sasso proverà a conquistare la prima vittoria dell'anno contro il Prato Sesto dell'ex nazionale azzurro Rima Wakarua. Fischio di inizio del sig. Masini di Roma alle ore 14.30. I toscani occupano il settimo posto in classifica. La XV giornata del girone B vedrà inoltre il Vicenza in trasferta a Genova, ma i riflettori saranno puntati sul campo di via Querini a Padova, dove si giocherà il big match tra Valsugana e Cus Torino.

Oggi infine, venerdì 28 Febbraio, il presidente della Federazione Italiana Rugby, Alfredo Gavazzi, incontrerà le società abruzzesi.

L’incontro, che rientra nella serie di riunioni programmate dal presidente federale con l’obiettivo di avvicinare il vertice alla base ed avere un rapporto diretto con tutte le società italiane, è riservato ai club abruzzesi e si svolgerà a L’Aquila presso il Canadian Hotel, con inizio alle ore 18.00.

Gavazzi visiterà anche le strutture della Gran Sasso Rugby domani.