Calcio a 5. Final Eight Coppa Italia a Pescara e Montesilvano dal 13 al 16 marzo

PESCARA. Ha preso ufficialmente forma, con il sorteggio dei tre tabelloni, la Final Eight di Coppa Italia di Serie A, anche quest’anno abbinata alla Final Eight diSerie A femminile e Under 21. In una Sala Consiliare del Comune di Pescara gremita di personalità, allenatori, atleti e dirigenti, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che come la scorsa stagione si giocherà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara e al Pala Roma di Montesilvano, da giovedì 13 a domenica 16 marzo. In mostra, anche la Coppa vinta dalla Nazionale italiana lo scorso 8 febbraio, giorno in cui gli azzurri di Roberto Menichelli si sono laureati campioni d’Europa.

I tre sorteggi sono stati effettuati da Marcio Forte (Real Rieti), Juliao Murilo Ferreira (Acqua&Sapone Emmegross) e Lucileia, giocatrice della Lazio. Il più atteso era ovviamente quello della Final Eight di Serie A. I detentori dell’Alter Ego Luparense inaugureranno la manifestazione nella sfida mattutina (ore 11) contro il Real Rieti, mentre l’Acqua&Sapone Emmegross – l’unica formazione abruzzese presente in questa edizione – se la vedrà nella sfida serale contro il Kaos Futsal, in una nuova puntata del duello tutto pugliese tra i due tecnici Massimiliano Bellarte e Leopoldo Capurso. In mezzo, le sfide Asti-Lazio (ore 15) e LC Solito Martina-DHS Napoli (ore 18).



LUIGI ALBORE MASCIA, SINDACO DI PESCARA

“Saluto il pubblico e do un caloroso benvenuto nella città di Pescara e in Abruzzo, che di fatto è un bentornato. Spero che il calcio a 5, anche grazie all'interesse che si respira in queste zone, possa in futuro diventare una disciplina olimpica. Qui c'è un grande attaccamento allo sport e siamo orgogliosi che la Divisione Calcio a cinque abbia scelto la nostra città. Per chi faccio il tifo? Sono sportivo e sono super partes, che vinca lo sport. Grazie e in bocca al lupo a tutti, Pescara vi aspetta”.

DANIELE ORTOLANO, PRESIDENTE C.R. ABRUZZO

“Ringrazio l'amministrazione comunale di Pescara e il sindaco Luigi Albore Mascia. Questa manifestazione arricchirà il senso dello sport di questa città, ma darà soprattutto un impulso maggiore alla nostra attività di calcio a 5 a livello regionale. Siamo orgogliosi di ospitare di nuovo la Final Eight e sono sicuro che sarà un successo. Vivremo quattro giornate di sport in due palazzetti meravigliosi, il Pala Giovanni Paolo II di Pescara e il Pala Corrado Roma di Montesilvano”.



FABRIZIO TONELLI, PRESIDENTE DIVISIONE CALCIO A CINQUE

“Ringrazio tutte le istituzioni per l'ospitalità e per averci dato la possibilità di essere qui per il secondo anno consecutivo. Questa è una manifestazione importantissima per il futsal italiano. La città di Pescara, così come quella di Montesilvano, stanno dando in termini quantitativi – ma anche qualitativi - un numero di società che fanno dell'Abruzzo una regione leader in Italia. Invito tutti a vedere a venire questa Final Eight di ogni categoria, maschile, femminile e Under 21. Anche quest’anno, la Presidenza della Repubblica ha voluto donare una medaglia celebrativa, che sarà consegnata all’istituto che vincerà il concorso dedicato alle scuole sul tema del tifo corretto”.