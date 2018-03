Perdono Teknoelettronica Teramo e Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B non cambia nulla nelle prime quattro posizioni. La Terraquilia Carpi batte 26-31 (p.t. 13-17) l’Ambra, ma anche la TeknoElettronica Teramo viene fermata sul 23-30 (p.t. 14-19) in casa dall’Estense e si ferma così in terza posizione. Quarta forza del Girone B è il Romagna, anche grazie ai tre punti odierni ottenuti contro la Nuova Era Casalgrande: la contesa si chiude sul 29-26 (p.t. 15-9). Nella parte bassa della graduatoria successo in trasferta, di misura sul 31-32 (p.t. 13-20), del Bologna in casa della Farmigea. Con questi tre punti gli emiliani staccano in classifica Casalgrande.

Nel Girone C terza e quarta posizione, le ultime ancora aperta nella corsa alla Poule Play-Off, sono di Teamnetwork Albatro e Benevento. I siciliani – terzi in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti con Benevento – vincono 32-26 (p.t. 18-14) contro il CUS Chieti, mentre la formazione campana batte 28-32 (p.t. 12-15), quindi in trasferta, il Geoter Gaeta. La sconfitta ai rigori al Pala San Giacomo, ad opera del Conversano, fa scivolare invece il CUS Palermo al quinto posto: in terra pugliese dopo 60′ in perfetta parità, terminati 32-32 (p.t. 16-16), la squadra di casa s’impone sul 36-35 dai sette metri e conquista due dei tre punti in palio. Un solo punto non basta al Palermo per conservare la terza posizione. Vittoria numero sedici in campionato, infine, per la Junior Fasano: 27-32 (p.t. 11-17) sul campo della Lazio e primato a punteggio pieno per gli uomini di Ancona.

Teknoelettronica Teramo – Estense 23-30 (p.t. 14-19)



TeknoElettronica Teramo: Leodori 2, Barbuti 3, Santucci 1, Murri 6, Luongo 1, Vaccaro 4, Misantone 3, Di Giulio 3, Di Marcello M, Arduini, Di Giandomenico, Valeri, Collevecchio, Toppi. All: Franco Chionchio

Estense: Anania 2, Ansaloni, Marcello Tosi 1, Nardo 8, Resca 4, Giacomo Sacco 2, Castaldi, Garuti, Matteo Tosi 1, Rossi, Stabellini 9, Zaltron, Hristov V. 3. All: Lucio Ribaudo

Arbitri: Amendolagine – Potenza

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 47 pti, Ambra 36, TeknoElettronica Teramo 33, Romagna 29, Estense 23, Luciana Mosconi Dorica 19, Bologna 15, Nuova Era Casalgrande 12, Farmigea 2

Teamnetwork Albatro – CUS Chieti 32-26 (p.t. 18-14)



Teamnetwork Albatro: Mincella, Vasquez, Brancaforte 9, Calvo A. 8, Quattrocchi, Canto 1, Conigliaro 3, Corsico, D’Alberti 1, Giannone 7, Greco, Lo Manto 3, Ragusa, Liuzza. All: Giuseppe Vinci

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Colaprete, Odoardi, Paolucci 1, Pieragostino 3, Di Marco 1, Savini A. 13, Savini M. 4, Pellicciotta, Rigante 3, Pellegrini D. 1. All: Silvano Seca

Arbitri: Campailla – Boncoraglio

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 48 pti, Fondi 33, Teamnetwork Albatro 27, Benevento 27, CUS Palermo 26, Lazio 23, CUS Chieti 19, Conversano 11, Geoter Gaeta 1