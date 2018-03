Il primo derby è dei Crabs Pescara. Sconfitti 26-24 i Goblins Lanciano

TREGLIO. Il primo derby stagionale è stato nel segno dei Crabs. I pescaresi, nella giornata inaugurale del campionato di football americano a 9, hanno vinto di misura sul campo dei Goblins Lanciano. La partita, equilibrata e gradevole, di fatto è stata decisa dalle trasformazioni post touchdown di Giordani, che hanno dato al team di Santuccione il vantaggio decisivo. I Crabs, con un roster numeroso quanto ricco di facce nuove (tanti i debuttanti), non sono mai riusciti a dare agli orgogliosi Goblins il colpo letale e, nel finale, hanno rischiato di essere agguantati. Il tutto a conferma che il lavoro da fare per un vero salto di qualità è ancora lungo e gravoso, ma alla portata dello staff tecnico pescarese. I Goblins, malgrado l’organico risicato, hanno onorato il campo fino alla fine, legittimando così il posto nei play off conquistato l’anno scorso e, conti alla mano, raggiungibile anche quest’anno. Una nota positiva è arrivata dal pubblico: numeroso e festante nella tribunetta del campo di Treglio malgrado il vento freddo e il rischio pioggia. L’altra squadra abruzzese del raggruppamento, i Leones di Poggiofiorito, invece, hanno perso 41-0 sul campo dei Jokers di Pesaro che, così, sono in vetta alla classifica con i Crabs, ma hanno una miglior differenza punti. Domenica prossima, a Poggio degli Ulivi (Città Sant’Angelo) , ci sarà proprio la sfida tra pescaresi e pesaresi: la vincente farà un bel passo verso la qualificazione al secondo turno. Coach Santuccione dovrebbe recuperare il ricevitore Baldonero, la cui assenza nel derby si è fetta sentire. Nell’altra partita in programma nel prossimo turno, i Goblins partiranno favoriti contro i Leones.

Goblins Lanciano-Crabs Pescara: 24-26 (Parziali: 6-6, 6-13, 6-7, 6-0)

Marcatori: Kirylo (Crabs), Bucciante (Goblins), Sall + 1 Giordani (Crabs), Kirylo (Crabs), Bucciante (Goblins); Zenobio + 1 Giordani (Crabs), 2 Marchesani (Goblins).

Intercetti: Conti (Crabs), Rosini (Goblins).