Nel derby è festa Teramo. Superato 2-1 il Chieti. L'Aquila regola 2-0 il Barletta

CHIETI-TERAMO 1-2



CHIETI: Gallinetta, De Giorgi, Turi, Della Penna, Terrenzio, Dascoli, Rossi, Borgese (9'st Piccinni), Guidone, Berardino (22'st Malcore), Cinque (27'st Verna). A disp. Endrew, Daleno, Giorgino, Gaeta. All. Dell'Oglio (De Patre squalificato)

TERAMO: Serraiocco, Gregorio, Scipioni, Arcuri, Caidi, Speranza, Fiore, Lulli (40'st Patierno), Casolla (19'st Bucchi), Dimas (27'st Cenciarelli) Di Paolantonio. A disp. Narduzzo, Giannetti, Biondo, Gaeta. All. Vivarini

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (Bottegoni - Fraschetti)

RETI: 14' Scipioni, 41' Di Paolantonio, 5'st Rossi

NOTE: spettatori 1.200 circa. Ammoniti: Della Penna, Borgese, Berardino, Verna, Caidi, Lulli. Angoli: 7-5. Recupero: st 3'.

L'AQUILA-BARLETTA 2-0



L'AQUILA: Testa, Pedrelli, Dallamano, Maltese (25'st Gallozzi), Zaffagnini, Pomante, Corapi, Del Pinto, Libertazzi (13'st Pià), Frediani (34'st Vettraino), De Sousa. A disp.: Addario, Ingrosso, Agnello, Ciciretti. All.: Pagliari.

BARLETTA: Liverani (29'pt Vaccarecci), Guglielmi (1'st Maccarone), Camilleri, Legras, Di Bella, Pippa, D'Errico, Innocenti (28'st Ilari), La Mantia, Ganz, Mantovani. A disp.: Bijimine, Branzani, Zigon, Cicerelli. All.: Orlandi

Arbitro: Sig. ROSSI di Rovigo

G.d.l.: Sig. Cordeschi di Isernia, Sig. Zanella di Latina

Marcatori: 4'pt De Sousa, 34'pt Maltese

Ammoniti: 9'st Di Bella (B), 45'st Zaffagnini (AQ)

Angoli: 5 - 4

Note: Al 43'pt il Barletta con D'Errico ha sbagliato un calcio di rigore concesso per fallo di mano di De Sousa

Recupero: 3'pt, 3'st