Serie D. Vincono Giulianova ed Angolana. Pari Celano. Male il Sulmona

FERMANA-CELANO 1-1

FERMANA (4-4-2): Boccanera; Mauro, Marini A., Labriola, Greconelli; Paris (30 st’ Ragatzu), Marinucci Palermo (10 st’Misin), Forò, Marcolini; Zivkov, Bartolini (37st’ Negro). A disp: Savut, Fruci, Romano, Vita, Rossi, Iovannisci. All. Scoponi-Mercuri.

CELANO (4-4-2): Bartoletti; Granarola, Evangelisti, Rea, Bordi; Fuschi,Tarantino, Bolzan (19 st’ Dema), Lancia; Aquaro, Mercogliano (37 st’ Manzo). A disp: Cocuzzi, Villa, Kuka, Salvi, Calabrese, Capodacqua, Mancini. All. Morgante (squalificato,in panchina Fidanza).

Arbitro: Zufferli di Udine

Reti: 1’ st Paris, 22’ st Aquaro.

Note: Spettatori 800 circa di cui 13 ospiti. Espulso Negro al 47’ st. Amm: Rea, Granaiola, Negro. Angoli: 3 a 2 per la Fermana. Recupero: pt 1’; st 5’

GIULIANOVA-MATELICA 2-1



GIULIANOVA: Melillo, Del Grosso, Lo Russo (31’st Nanci), Conti, Catalano, D’Orazio, Sorrentino, Fantini, Broso (39’st Puglia), Maschio, Stornelli (15′st Takj). Allenatore: Donato Ronci

MATELICA: Spitoni, Colantoni, D’Alessio, Scartozzi, D’Addazio, Ercoli, Mangiola (6’st Martini), Lazzoni (23’st Gadda), Api (20’st Staffolani), Cacciatore, Jachetta. Allenatore: Fabio Carucci

Arbitro: Valiante di Nocera

Reti: 46’pt Stornelli (Giulianova), 12’st Broso (Giulianova), 42’st Cacciatore (Matelica)

SULMONA-TERMOLI 0-3



Sulmona: Meo, Scuoch, Pezzullo (1'st Cavasinni), Fraghì, Di Francia, Amedoro, De Matteis, Piccirilli, Pellegrino, Magaddino (31'st Simeoli), Bernardo (25'st Taliano).

A disposizione: Bighencomer, Spadari, Di Ciccio, Sorrentino, Lorenzetti, Sulli.

Allenatore: Luiso

Termoli: Patania, Viteritti, La Rosa, Ibojo, Manzillo (31'st Toscano), Fusaro, Di Mercurio, Mandorino, Miani (35'st Todino), Palumbo, Basso (40'st Santoro).

A disposizione: Silvestri, Ciogli, De Angelis, Lauria, Maggi, Nigro.

Allenatore: Giacomarro

Arbitro: Moretti di Foligno

Reti: 31'pt Miani, 40'pt Palumbo, 45'st Santoro

Ammoniti Scuoch e Fusaro



ISERNIA-ANGOLANA 0-2