Virtus Lanciano senza grandi acuti. Al Biondi il Latina strappa lo 0-0

LANCIANO. La Virtus Lanciano non brilla ed al Biondi viene costretto allo 0-0 da un coriaceo Latina.

Prestazione decisamente sotto agli standard positivi dell'ultimo periodo per i rossoneri, che sono andati a sbattere contro il muro eretto da un Latina molto ben organizzato, che ha avuto anche qualche buona occasione per il clamoroso colpaccio. A bocce ferme il punto va comunque bene ad entrambe le squadre, che hanno mosso la classifica ed avvicinato la fatidica quota salvezza. 0-0 sostanzialmente giusto, con gli attacchi poco pungenti e precisi sotto porta.

Avvio di gara sostanzialmente equilibrato con le due compagini che stentano a creare azioni degne di nota palla al piede. La prima emozione la regala Mammarella al 20esimo sugli sviluppi del solito calcio di punizione. Palla per Comi che in acrobazia sfiora il bersaglio grosso.

Risposta del Latina al minuto 32 con Jonathas, che da due passi non trova il tempo giusto per la battuta a rete dopo uno splendido suggerimento nel mezzo di Crimi. Cinque minuti dopo la più nitida palla gol per gli ospiti nei primi 45 di gioco. Cottafava ha sul sinistro il pallone dell'1-0 ma Sepe è semplicemente straordinario nel respingere la minaccia.

Prima del riposo tentativo velleitario di Minotti da oltre 20 metri con pallone abbondamentemente a lato.

Nella ripresa parte bene il Lanciano con Piccolo, che da buona posizione dopo un'azione insistita non inquadra di poco lo specchio. Al 12esimo tiro di Buchel ben controllato da Iacobucci.

Al 38esimo torna a farsi vivo il Latina con Paolucci, che in area spara alto. In pieno recupero ultimo tentativo dei frentani con Casarini che trova la pronta opposizione dell'ottimo Iacobucci. È l'ultima azione di una ripresa prima di particolari acuti.

Con questo punto i frentani sono saliti a 41 punti in classifica, al quinto posto saldamente in zona play-off. Sabato prossimo altro impegno casalingo contro la Juve Stabia.



TABELLINO



VIRTUS LANCIANO (3-5-2): Sepe; Aquilanti, Troest, Amenta; Germano (16'st De Col), Casarini, Minotti (26'st Di Cecco), Buchel, Mammarella; Piccolo (36'st Ragatzu), Comi. A disposizione: Branescu, Vastola, Falcinelli, Nunzella, Thiam, Gatto. Allenatore: Baroni.

LATINA (3-5-2): Iacobucci; Brosco, Cottafava, Esposito; Ristovski (28'st Ghezzal), Crimi, Viviani, Bruno, Alhassan; Paolucci (44'st Gerbo), Jonathas. A disposizione: Tosco, Bruscagnin, Jefferson, Cisotti, Milani, Nunes, Ricciardi. Allenatore: Breda.

ARBITRO: Nasca della sezione di Bari.



Andrea Sacchini