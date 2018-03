Pallavolo. La Sieco Service Ortona domenica ospita il forte Sora

ORTONA. Una sfida che si preannuncia affascinante quanto durissima, quella in scena domenica prossima al Palasport di via Papa Giovanni XXIII.

Sieco Service Impavida Ortona e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sono pronte a darsi battaglia. Due squadre che vengono entrambe da sconfitte al tie-break nell'ultimo turno. I ciociari hanno racimolato un punto casalingo contro la corazzata Vero Volley Monza, fallendo di conseguenza il sorpasso proprio ai danni dei monzesi. Tuttavia hanno allungato a tre la fascia dei risultati utili consecutivi, andando sempre a punti dopo la sconfitta subita nella quarta giornata di ritorno a Castellana Grotte. Ed è proprio in terra pugliese che la Sieco Service Ortona ha rimediato domenica scorsa un amaro ko. La compagine del presidente Tommaso Lanci non è riuscita ad ottenere quei tre punti validi per mantenere la quarta piazza.

Sulla carta Sora può apparire favorita, anche guardando all'attuale classifica, ma l'Impavida ci ha già abituati in passato a belle imprese. La spinta del pubblico di casa, inoltre, sarà ancora una volta un possibile fattore determinante per regalare l'adrenalina giusta ai protagonisti in campo.

Il match di andata vide il successo della Globo per 3-1, squadra affrontata anche nei play-off promozione della passata stagione. I numeri in questo caso non sorridono agli Impavidi, ma le statistiche sono anche fatte per essere sovvertite.

Appuntamento quindi a domenica 23 febbraio, ore 18.00, presso il Palazetto dello Sport per vivere il grande spettacolo del volley.

Arbitreranno l'incontro i signori Luciani Ubaldo e Bartoloni Massimiliano.

A parlare questa volta è l'opposto Renato Orsini, classe 1985, il gigante buono della Sieco Service Impavida: "E' una partita molto impegnativa. L'unione di squadra sarà fondamentale per affrontare al meglio questa gara".