Atletica Leggera. Campionati assoluti Indoor. Sabato e domenica corrono 8 abruzzesi

ANCONA. Andranno in scena sabato e domenica prossimi, ad Ancona, i 45imi Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica leggera, dove l’Abruzzo sarà rappresentato da otto atleti. Le gare di marcia, maschile e femminile, vedranno al via due atleti abituati a frequentare i piani alti della specialità: il teatino Riccardo Macchia (Fiamme Oro), già vincitore di un titolo italiano assoluto indoor, nel 2011, che sarà impegnato sui 5000 metri, e l’ormai veterana lancianese Sibilla Di Vincenzo (Bracco Atletica Milano), due volte campionessa italiana al coperto sui 3000 metri, nel 2010 e nel 2011. Anche in questa circostanza potrebbero dire la loro per le posizioni da podio.

Da seguire con interesse nel salto con l’asta il giovane teatino Andrea Sinisi (Enterprise Atletica Benevento), emerso in questa apertura di stagione con un primato personale di 5,20 metri, che lo colloca sesto nella graduatoria nazionale stagionale.

In crescita anche il ventenne Flavio Ferella (Bruni Atletica Vomano), impegnato nel salto triplo, dove già vanta un significativo quarto posto agli Italiani Under 23 Indoor con la misura di 15,26 metri. Per lui ci sarà la possibilità di ulteriori progressi, al cospetto dei migliori specialisti italiani della disciplina, guidati dal bronzo olimpico a Londra 2012, Fabrizio Donato.

Infine, nella velocità si segnala la presenza della staffetta 4 x 200 dell’Athletics Promotion L’Aquila, composta interamente da aquilani: Filippo Chendi, Riccardo Farroni, Alex Panza e Daniel Panza. Una squadra che vanta un interessante accredito cronometrico stagionale, 1’30”38, miglior tempo di sempre per una staffetta abruzzese.

Sono quattro gli atleti abruzzesi che hanno conseguito la qualificazione per le finali nazionali dei Campionati Invernali Lanci, che si svolgeranno sabato e domenica prossimi a Lucca. Nel lancio del martello Juniores figura Emanuele Costantini (Nuova Atletica Lanciano), che vanta la settima misura stagionale giovanile (Juniores e Allievi) in Italia con 54,66 metri. Gli altri abruzzesi sono presenti nel lancio del disco. In quello maschile Promesse (U. 23) figura Rocco Caruso (Atletica Gran Sasso Teramo), ottava prestazione italiana stagionale di categoria con 41,43 metri (Kg 2). Nelle gare femminili sono inserite tra le finaliste due teatine: Chiara Centofanti (Atletica Locorotondo), ottava prestazione stagionale assoluta con 45,37 metri (Kg 1), quarta nella categoria Promesse, e Marika Santoferrara (Atletica Gran Sasso Teramo), terza nella graduatoria nazionale stagionale giovanile (Juniores e Allieve) con la misura di 40,19 metri (Kg 1).