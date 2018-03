Atletica Leggera. Daniele D'Onofrio 16esimo al Campionato Italiano di Mezza Maratona

VERONA. Al Campionato Italiano di Mezza Maratona (Km 21,097), che si è disputato domenica 16 febbraio a Verona, nell’ambito della VII edizione della Romeo e Giulietta Half Marathon, si è registrato il sedicesimo posto assoluto di Daniele D’Onofrio (Atletica Gran Sasso Teramo), undicesimo degli italiani e terzo della categoria Promesse (20-22 anni). Il 21enne atleta sangrino ha anche stabilito il suo nuovo primato personale, chiudendo in 1h 05’43” (passaggio al 10° Km in 31’17”). In precedenza vantava 1h 06’50”, risalente al 2012, in occasione della mezza maratona della Roma - Ostia. Primo della categoria Promesse si è classificato Yasine Rachik (Cento Torri Pavia), 4° assoluto in 1h 03’18”, secondo Michele Cacaci (Atletica Casone Noceto), 15° assoluto in 1h 05’39”.

La gara è stata vinta dal keniano William Kibor (GP Parco Alpi Apuane) in 1h 00’51”, davanti a Daniele Meucci (CS Esercito), 1h 02’44”, campione italiano assoluto.

Da segnalare anche altri abruzzesi classificatisi in buona posizione, in una gara che ha visto alla partenza 6.354 podisti. E’ arrivato 47° Alberico Di Cecco (Vini Fantini by Farnese) in 1h 07’46”, 81° Tommaso Giovannangelo (Vini Fantini by Farnese) 1h 10’21”, 115° Sergio Naglieri (Vini Fantini by Farnese) 1h 12’20”, 135° Domenico Barbierato (Vini Fantini by Farnese) 1h 13’42”, 146° Massimo Lizza (Vini Fantini by Farnese) 1h 14’19”.

CAMPIONATI DI SOCIETÀ CADETTI. APPUNTAMENTO A RAPINO (CH)

Corsa campestre in primo piano nel calendario dell’atletica abruzzese, che prevede domenica prossima la disputa della seconda e decisiva prova dei Campionati di Società Cadetti (14-15 anni) e Ragazzi (12-13 anni), valevole anche per l’assegnazione dei titoli individuali. La manifestazione, che si svolgerà a Rapino (CH), in Contrada Pretara, avrà anche valore di selezione per la composizione della rappresentativa regionale Cadetti, impegnata il 9 marzo ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni di Cross, a Nove (Vicenza). Nella stessa manifestazione di Rapino inseriti anche i Campionati Regionali amatori Master e una gara di contorno per la categoria Esordienti A (10-11 anni), rappresentata da una staffetta 4x 500 metri.

Programma orario. Ore 10.00: Km 6 Master/M (da SM 35 a SM 55). 10.40: Km 4 Master/M (da SM 60 in su), Master/F (da SGF 35 a SF 55). 11.05: Km 3 Master/F (da SF 60 in su). 11.20: Km 1 Ragazze. 11.30: Km 1,5 Ragazzi. 11.45: Km 2 Cadette. 12.00: Km 2,5 Cadetti. 12.20: Staffetta 4 x 0,5 Km Esordienti A.