Amiternina ko in casa col Sulmona. Celano-Giulianova 0-0. Un punto per l'Angolana

CELANO-GIULIANOVA 0-0



CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Bordi 6, Rea 6,5, Fuschi 6,5, Simeoni 6 (10' st Dema 6); Lancia 5,5 (45' st Manzo sv), Evangelisti 6, Granaiola 6, Tarantino 6,5; Aquaro 6, Bolzan 5,5 (42' pt Mercogliano 5,5). A disp.: Cocuzzi, Kuka, Salvi, Calabrese, Baruffa, Mancini. All.: Morgante 6.

GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Del Grosso 6, Catalano 6,5, D'Orazio 6,5, Lo Russo 6; Sorrentino 6, Conti 6,5, Maschio 6,5, Fantini 6,5; Broso 6, Bianchini 5,5 (35' st Rondina sv). A disp.: Merlini, Venneri, Takyi, Nanci, Puglia, Rinaldi, Verrilli, Stornelli. All.: Ronci 6.

ARBITRO: Pasciuta di Agrigento 6.

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Rea, Granaiola, D'Orazio. Recupero: pt 3’, st 3’.

AMITERNINA-SULMONA 0-1

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Nuzzo 5,5 (8’ st Cerroni 6), Santilli 6, Loreti 6 (18’ st Fermo 6), Mariani 6; Valente 6, Petrone 5,5, Costi 5 (8’ st Peveri 5,5); Lenart D. 5,5, Torbidone 5, Lenart L. 5,5. A disp.: Venditti, Shipple, Iannini, Holzknecht, Bocchino, Cipolloni. All. Angelone 5,5.

SULMONA (4-4-2): Meo 6,5; Piccirilli 6, Di Francia 6, Suleman 6, Scuoch 6; Magaddino 6 (21’ st Taliano sv), Fraghì 6,5, Amedoro 6,5, Bernardo 6 (34’ st Cavasinni sv); Pellegrino 7, Spadari 6. A disp.: Bighencomer, Di Ciccio, Pezzullo, Simeoli, Paolino, De Matteis, Lorenzetti. All. Luiso 6,5.

ARBITRO: Santorelli di Salerno 6.

RETI: 2’ pt Pellegrino.

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 35’ st Torbidone (A) per doppia ammonizione. Ammoniti: Costi, Loreti, Fermo, Peveri, Piccirilli, Amedoro, Di Francia. Recupero: pt 2’, st 3’.

RENATO CURI-MACERATESE 0-0

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 6,5; Giammarino 6, Cancelli 6, Farindolini 6, Natalini 6; Pagliuca 5,5, Di Camillo 6, Francia 6,5, Carpegna 5,5 (18´st Ricci 5,5); Forlano 5,5 (26´st Saltarin sv), Vespa 6. A disp.: D´Andrea, Mendoza Zuccotti, Della Sciucca, Cipressi, Melone, Sborgia, Scordella. All. Donatelli 6,5.MACERATESE (4-3-3): Ferrara 6; Di Berardino 6, Pietropaolo 6, Arcolai 6,5, Russo 6; Romano 5,5 (10´st Ruffini 6), Benfatto 5,5, Conti 5; Ambrosini 6 (46´pt Borrelli 6), Cavaliere 5 (30´ st Perfetti sv), Gabrielloni 6. A disp. Rocchi, Donzelli, Russo, Aquino, Sparacello, Belkaid. All. Favo 6.ARBITRO: Oggioni di Monza 5,5.Note: spettatori 250 circa con una cinquantina di ospiti. A 31´ pt Cavaliere (M) fallisce un calcio di rigore (fuori). Al 26’ st espulso Conti (M) per gioco scorretto. Ammoniti: Romano, Gabrielloni, Borrelli, Di Camillo, Farindolini, Natalini, Vespa. Angoli: 9-4. Recupero: pt 2’, st 3’.Fonte: www.anconasport.it