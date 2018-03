Pallamano. Il Cus Chieti batte in trasferta la Lazio. Giornata di riposo per il Teramo

ABRUZZO. Prima vittoria stagionale per il Visa Oderzo Bonollo Emmeti, che al 16esimo turno stagionale trova i tre punti nella trasferta in casa del Cassano Magnago: 20-24 (p.t. 7-12) in favore dei ragazzi allenati da mister Tedesco al Pala Tacca. Risalendo la classifica, risultato importante per Trieste che passa sul 26-28 sul campo del Meran, rimettendo in piedi il match dopo che il primo tempo si era chiuso sul 15-13 in favore degli altoatesini. Nel Girone A tutte le quattro gare in programma si chiudono, comunque, con successi esterni. Ai primi due si aggiungono anche il 19-25 (p.t. 10-10) del Pressano sul campo del Forst Brixen, e il 32-33 (p.t. 11-15) targato Metelli Cologne contro il Metallsider Mezzocorona.

Nel Girone B rallenta, ma vince ancora, la Terraquilia Carpi. Gli emiliani battono ai rigori, dopo un match equilibratissimo, il Romagna. Al Pala Cavina il match finisce 35-37 in favore di Skatar e compagni, che recuperano il 21-17 di svantaggio che aveva chiuso il primo tempo, pareggiano 33-33 dopo 60′ e dai sette metri conquistano due punti che rafforzano ulteriormente il primato in classifica. Alle spalle del team di Serafini vince l’Ambra contro la Luciana Mosconi Dorica, 34-22 (p.t. 19-13) il punteggio che chiude la contesa. L’Estense passa sul 17-18 (p.t. 9-10) in Toscana, contro la Farmigea. Match-salvezza favorevole alla Nuova Era Casalgrande: il derby contro il Bologna finisce 34-25 (p.t. 18-13) e vale il balzo a +3 proprio sui felsinei.

Nel Girone C risultato utile consecutivo numero 14 per la Junior Fasano, vittoriosa sul 25-36 (p.t. 12-17) sul difficile campo del CUS Palermo. I siciliani conservano il terzo posto, sul +1 rispetto all’Albatro, ma vedono allontanarsi la seconda piazza occupata dal Fondi, che invece accelera vincendo in trasferta, 27-30 (p.t. 14-14) il derby contro il Geoter Gaeta. S’avvicina al quarto posto il Benevento, che batte 21-26 (p.t. 10-13) il Conversano, ma un passo in avanti lo compie anche la Lazio, nonostante lo stop ai rigori – che vale un punto – contro il CUS Chieti. Il finale è 35-36 (p.t. 18-15 e s.t. 32-32) proprio in favore degli abruzzesi, che salgono a quota 16 punti e staccano ulteriormente il Conversano.

Lazio – CUS Chieti 35-36 d.t.r. (p.t. 18-15, s.t. 32-32)



Lazio: Corvino, Gionta, Dovere, Fatale, Menna 4, Pannelli 4, Paolone 2, Langiano 5, Poiana, Djordjievic 17, Cenci, Di Gioacchino, Mazzini, Geretto 3. All: Giuseppe Langiano

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Giampietro 7, Giuffrida 9, Milia 4, Paolucci 3, Pieragostino 5, Rigante 7, Savini A, Savini M. 1, Odoardi, Pellicciotta

Arbitri: Cardone – Cardone

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 41 pti, TeknoElettronica Teramo 33, Ambra 33, Romagna 26, Estense 20, Luciana Mosconi Dorica 16, Nuova Era Casalgrande 12, Bologna 9, Farmigea 2.

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 42 pti, Fondi 30, CUS Palermo 25, Teamnetwork Albatro 24, Lazio 23, Benevento 21, CUS Chieti 16, Conversano 9, Geoter Gaeta 1