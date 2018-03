Continua il momento d'oro dell'Amatori: espugnato 84-70 Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO. Le fatiche della lunghissima trasferta di Scafati per la conquista delle Final Four di Coppa Italia DNB non hanno intaccato lo stato di forma dell’Amatori, anzi l’hanno rilanciata nel prezioso ritorno alla vittoria contro il Porto S. Elpidio. Una trasferta giocata sul neutro di Giulianova, nella quale i due punti conquistati con merito hanno consentito l’aggancio in classifica alla BCC Vasto al terzo posto. Partita attenta e determinata quella dei ragazzi di coach Fabbri contro i marchigiani, rimasta in equilibrio nei primi 15 minuti per poi vedere gradualmente Rajola e soci creare quel solco vincente mantenuto senza affanni fino alla fine. Coach Fabbri, temendo gli effetti di stanchezza e di qualche acciacco fisico, ha saggiamente dosato ingressi e rotazioni, ottenendo un mix positivo in termini di resa e di determinazione. Tutti positivi i ragazzi andati in campo, con Rajola solito impeccabile regista, e tutti gli altri a contribuire nei vari frangenti alla difesa ed alla manovra offensiva. I marchigiani sono stati più imprecisi e ben contrastati dalla difesa pescarese; le performances occasionali di Coviello, Fabi e Romani non sono state sufficienti a farli stare in partita, con calo accentuato nelle fasi finali. Due triple consecutive di Maino a Marco Timperi procurano un primo scarto significativo a metà gara (34-42 al 20’), prima che, nella terza frazione, quattro triple consecutive di Buscaìno, unite ad altre conclusioni di Pepe e Dip, imprimono una precisa direzione alla gara. Ultimo quarto di amministrazione e controllo del vantaggio (il cui massimo è stato toccato con una tripla di Rajola al 36’, 59-76) con lo schieramento in campo di un quintetto molto giovane, nel quale anche Matteo Timperi (1996) ha avuto l’occasione di andare con i punti al referto.

PORTO S.ELPIDIO - AMATORI PALL. PESCARA 70-84

Porto S. Elpidio: Torresi , Pozzetti 6 , Fabi 18, Ferroni, Giampieri 9, Boffini 11, Coviello 15, Traini, Postacchini , Romani 11. All. Schiavi.

Amatori Pescara: Pepe 12, Rajola 15 , Maino 11, Buscaìno 16, Masciarelli, Timperi Mar. 8, Timperi Mat. 2, Di Donato 3, Di Carmine, Dip 17. All. Fabbri

ARBITRI: Posti di Marsciano e Galassi di Recanati

PARZIALI: 17-21; 34-42, 53-66.

5 falli: nessuno.

Note: tiri da 3: porto s.elpidio 9/23 amatori 13/26; tiri liberi: porto s.elpidio 5/8 amatori 9/13; tiri totali: porto s.elpidio 28/65 amatori 31/62. Rimbalzi: porto s.elpidio 32 (Romani,

Torresi e Coviello 7) , amatori 33 (Dip 8).