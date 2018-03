Altra sconfitta per la Gran Sasso. In casa Badia vince 25-15

L'AQUILA. Si apre con una sconfitta il 2014 a Villa Sant'Angelo per la Gran Sasso. Sotto un cielo a tratti piovoso, gli abruzzesi cedono allo Zhermack Badia 25 a 15 (4-0), perdendo il big match della XIII giornata del girone B di A.

La gara inizia all'attacco per la Gran Sasso, che sosta nei ventidue avversari nei primi minuti, andando in vantaggio con un piazzato di Matteo Marchetti. All'11', però, un errore sulla sinistra favorisce Zulato, che corre in meta. Risponde dopo sei minuti il neoacquisto Edoardo Vaggi che – di nuovo in campo dopo una lunga squalifica – marca meta all'esordio, dopo una mischia aperta. Poi, gli abruzzesi fanno qualche errore di troppo, favorendo i piazzati del preciso Felipe Berchesi. Lo Zhermack Badia arriva a metà del secondo tempo in vantaggio per 14 a 10. Ma al 18' della ripresa, di fatto, si decide la partita: il neoentrato Davin va in meta dopo un'azione di contrattacco, Berchesi non trasforma ma ormai il divario è sopra il break. C'è tempo per altri due piazzati centrati da Berchesi, e anche per la meta finale di Dario Pallotta, che fissa il punteggio sul 25 a 15. Il Badia scavalca la Gran Sasso, portandosi al quarto posto con 36 punti, dietro a Vicenza (vittoria esterna a Capoterra), Torino (34-22 con l'Alghero) e Valsugana Padova, che oggi ha riposato.

“E' stata una partita strana – afferma a caldo Pierpaolo Rotilio – abbiamo avuto sempre la palla noi, ma hanno segnato loro. Abbiamo perso palloni importanti e loro hanno sfruttato alcuni episodi alla perfezione. Dovevamo chiudere la gara nel primo tempo, ma ci siamo innervositi. Poi, la loro seconda meta e i tanti punti al piede ci hanno tagliato le gambe”.

GRAN SASSO RUGBY v AMATORI RUGBY BADIA 15-25 (10-11)

Gran Sasso Rugby: Pelliccione, Anibaldi (21' st Valdrappa), Giampietri, Feneziani, Pallotta, Marchetti (26' st Di Gregorio), Brandizzi, Pattuglia (7' st Parisse), Santavenere (7' st Suarez), De Rubeis, Mancini M., Vaggi (14' st Sacco), Guerriero (14'st Rotilio M.), Iezzi (2' st Ciancarella S.), Mandolini (14' st Rossi). All.: Rotilio P.

Amatori R. Badia: Alberghinim Braghin (14.' st Davin), Tinazzo (15' st Canato), Ferro M., Zulato (38' st Sgarbi), Berchesi, Ljtenstein, Ferro A., Moro, Maccan, Pavan (10' st Zerbinati), Michelotto F., Michelotto D. (14' st Bellettato), Fagnani, Tellarini. A disp.: Colombo, Brizzante, Aretusini. All.: Pedrazzi

Arbitro: Schipani (Torre del Greco)

Marcatori. Primo tempo: 9' cp Marchetti; 11' m Zulato nt; 17' m Vaggi tr Marchetti; 22' cp Berchesi; 30' cp Berchesi. Secondo tempo: 12' cp Berchesi; 18' m Davin nt; 25' cp Berchesi; 37' cp Berchesi; 39' m Pallotta nt.

Note. Cartellini gialli: 38' pt Zulato; 13' st Giampietri. Punti in classifica 0-4. Giornata fredda, piovosa e ventosa; spettatori 250 ca.