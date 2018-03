Pallavolo. Sieco Service Ortona in casa col Cantù. Di Meo: "occasione d'oro"

ORTONA. La schiacciante vittoria di domenica scorsa, giunta in trasferta sul campo del Brolo ha riconsegnato entusiasmo alla Sieco Service Ortona che torna a giocare in casa propria a venti giorni dall'ultimo match con il Vero Volley Monza. Lo fa affrontando un'altra formazione lombarda, la

Cassa Rurale Cantù, una matricola di questo campionato di serie A2.

Una squadra temibile, con venti punti in classifica e con un andamento più che positivo in questo primo scorcio del girone di ritorno. Sono infatti tre i successi ottenuti nei quattro turni da essa affrontati.

All'andata il risultato fu favorevole agli Impavidi, vittoriosi per 3-1.

Cantù è una compagine equilibrata nel rendimento, che non teme le trasferte, tanto che il bilancio tra punti conquistati negli incontri interni ed esterni differisce di due lunghezze. Sono infatti undici quelli ottenuti in casa e nove sui campi degli avversari.

La Sieco farà affidamento come sempre sul proprio pubblico e sulle capacità di esprimersi al meglio nelle partite casalinghe. La vittoria contro l'Elettrosud Brolo sarà un nuovo trampolino di lancio per cercare di dare continuità di rendimento e risultati, tentando con ciò di accorciare la classifica nei piani alti.

Una gara che si preannuncia pertanto interessante e tutta da seguire, la cui direzione sarà affidata a Puletti Francesco (I arbitro) e Bellini Andrea (II arbitro).

Il punto della situazione questa settimana è affidata a Pietro Di Meo, classe '82 di Sulmona, schiacciatore della Sieco Service Impavida Ortona da ben 5 stagioni: "E' importante perchè abbiamo l'occasione di salire in classifica e sappiamo quanto è importante in vista dei playoff. Dobbiamo essere bravi in tutti i fondamentali, rimanere concentrati e lottare su tutti i palloni. Giochiamo in casa e sicuramente il pubblico sarà pronto a darci la carica per affrontare questa nuova sfida. Cantù è una squadra fatta da giocatori esperti che sanno affrontare le situazioni difficili in campo".