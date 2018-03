Hurrà Amatori Pescara. Conquistata la Final Four di Coppa Italia DNB

SCAFATI. All'Amatori ci sono voluti tre tempi supplementari per conquistare, nonostante la sconfitta, le Final Four di coppa Italia DNB, risultato di grande prestigio anche perchè conquistato ai danni di una delle migliori formazioni della categoria, quel Givova Scafati di coach Sorgentone, prima in classifica nel girone D. Una battaglia dura e lunghissima, nella quale i ragazzi di Fabbri sono riusciti a difendere il vantaggio acquisito all'andata, quei 13 punti (88-75) che i campani hanno cercato di ribaltare in ogni maniera, e che in alcuni frangenti della gara avevano anche superato, ma hanno poi dovuto fare i conti con la tenacia e la determinazione di Rajola e soci, che alla fine sono riusciti a tutelare il prezioso scarto anche se di due soli punti. Grande prestazione di squadra dunque, e rilevante contributo di tutti, per un traguardo davvero insperato ad inizio stagione. Avvio in equilibrio con leggero vantaggio dei locali con Chiacig e Ruggiero, ma alla fine della seconda frazione i pescaresi riescono a portarsi in vantaggio con alcune conclusioni di Dip (39-47 al 20'). Nella seconda metà della gara lo Scafati accelera (parziale 17-7 nella terza frazione) ed arriva all'ultimo quarto sempre a cavallo della fatidica soglia dei 13 punti da scavalcare. Ci riesce ad 11" dalla fine con una tripla di Ruggiero (83-68) ma è ancora DIP allo scadere a riportarsi in quota parità (83-70). Si spalancano così le porte al supplementare, ma alla fine ce ne vorranno ben tre per decretare il vantaggio pescarese, che nel finale, in una bolgia agonistica e ambientale accesa e condizionante, approfitta anche delle diverse uscite per falli dei migliori degli avversari. Alla fine del terzo supplementare è capitan Rajola che, con una lunga sequela di tiri liberi centrati, riporta lo scarto in fase positiva, consegnando la vittoria del preliminare ai propri colori, con somma delusione in campo e sugli spalti da parte dei locali.

Le gare di Final Four di Coppa Italia-Adecco CUP di DNB si svolgeranno a Rimini dal 7 al 9 marzo, ed i pescaresi affronteranno Legnano Knight, Benacquista Latina e Derthona, tutte prime in classifica nei propri gironi della DNB.

GIVOVA SCAFATI - AMATORI PALL. PESCARA 112-101 (dopo 3 tempi supplementari)



GIVOVA SCAFATI: Pirrone , Di Capua 24 , Izzo , Zaccariello , Requena 2, Chiacig 28, Ruggiero 40 ,Moruzzi 10 , Canavesi 8 , Matrone . All. Sorgentone

AMATORI PESCARA: Pepe 13 , Rajola 24, Maino 22 , Buscaìno 11 , Masciarelli , Timperi Mar. ,Timperi Mat. , Di Donato 6 , Di Carmine 2 , Dip 23 . All. Fabbri

ARBITRI: Ciccodicola e Spinelli (Roma)

PARZIALI: 24-22; 39-47; 56-54; 83-70; 89-76; 100-87.

5 falli: Chiacig, Pepe,Ruggiero, Zaccariello, Di Capua.

Note: tiri da 3: scafati 11/33 amatori 11/23 ; tiri liberi: scafati 13/22

amatori 26/34 ; tiri totali: scafati 44/83 amatori 32/57 . Rimbalzi: scafati 33

, amatori 36 .