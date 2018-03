Pallavolo. Tutto come da pronostico. La Sieco Service Ortona espugna 3-0 Brolo

BROLO. Per la quinta giornata di ritorno Sieco Service impegnata al PalaTorre di Torrenova (Sicilia) contro l'Elettrosud di coach Cortese.

Brolo in campo con Visentin al palleggio e Gromadowsky opposto, Giustiniano-Santangelo di banda, Sesto e Bonina i centrali e il libero Mirenda.

Per Ortona capitan Lanci in regia e Cetrullo opposto, Galliani e Bruno schiacciatori, centrali Simoni-Sborgia e il libero Giuseppe Zito.

L'Impavida parte bene a muro con la coppia Bruno/ Sborgia e le palle deliziose in primo tempo di capitan Lanci mettono in moto i centrali abruzzesi che tengono a distanza i locali. Al time out i siciliano devono recuperare quattro lunghezze (8-12).

Il doppio ace di Gromadowsky costringe coach Lanci a chiamare i suoi i panchina sul 12-15.

Cetrullo non ci sta e restituisce il favore,prima con un ace e poi con una diagonale che sembra una bomba ad orologeria, trascinando Ortona al nuovo distacco (13-18).

Impavida a muro ( 5 Ortona 1 Brolo) e concentrata in ricezione ( Ortona 50% Brolo 25%) la Sieco porta a casa il primo set. (19-25)

Brolo sembra essere entrata con uno spirito diverso in campo ma gli ospiti prendono subito le misure e con l'ace di Simoni e un Cetrullo alla riscossa 5-12 al PalaTorre.

Buona la prova dello schiacciatore Santangelo che non demorde, accompagnato dal martello polacco ma il divario si fa interessante quando la panchina sicula chiama a raccolta i suoi. ( 9-16)

Nella formazione di casa è Sesto il giocatore più lucido in campo mentre dall'altra parte è

l'argentino volante a far calare il silenzio al Palazzetto e chiudendo 17-25.

Rilevante l'attenzione del libero Zito che nella sua terra sforna una prestazione precisa e pungente.

Il Gallo impavido parte da fuoriclasse e Ortona subito avanti in questo inizio terzo set. (1-5)

La Sieco ora sbaglia un po' di più e regala qualche punto ai ragazzi di coach Cortese che si avvicinano fino al 8-12 che segna il time out tecnico.

“Dove c'è Simoni non si passa” è il motto della giornata che in questo terzo set sforna muri pesanti. Quello ai danni di Giustiniani, segna il 13-19.

Poca storia al PalaTorre dove la Sieco Service Impavida Ortona si impone con un secco 3-0 ( 19/25 – 17/25 – 18/25).

La squadra abruzzese scende in campo determinata e compatta ed è questa l'Impavida da temere ed è quella che tutta Ortona vuole.

Le parole di coach Nunzio Lanci a fine gara: “ E' stata una buona partita e in previsione della prossima gara casalinga, contro Cantù, possiamo lavorare bene visto che sarà un test delicato”.

Appuntamento ora a domenica 9 febbraio alle ore 18 al Palazzetto dello Sport per un nuovo spettacolo. Sieco Service Impavida Ortona – Cassa Rurale Cantù.



Elettrosud Brolo – Sieco Service Impavida Ortona 0-3

Elettrosud Brolo: Sesto 6, Santangelo 6, Gromadowsky 14, Visentin 1, Mirenda, Vitanza n.e., Guglielmo, Mascarà 4, Giustiniano 4, Colarusso.

Sieco Service Impavida Ortona: Cetrullo 19, Simoni 10, Guidone, Bruno 5, Galliani 13, Matricardi n.e., Sborgia 5, Gemmi n.e., Di Meo n.e.,Pappadà n.e., Lanci, Zito (L), Orsini n.e.