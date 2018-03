Rugby. Inizia male il nuovo anno della Gran Sasso: Alghero vince 29-11

ALGHERO. Si apre con una sconfitta per la Gran Sasso Rugby il girone di ritorno del campionato di Serie A (gir. B). Sul difficile terreno del “Maria Pia” di Alghero, i ragazzi allenati da Pierpaolo Rotilio cedono all'Amatori per 29 a 11 (5-0).La gara, viziata dal vento e dalla pioggia, si apre subito in salita per gli abruzzesi: due mete (di cui una trasformata) portano il punteggio al 15-0, dopo neanche mezz'ora di gioco. Il tabellino rimarrà invariato fino alla fine della prima frazione.Il secondo tempo si apre con un'altra meta dei sardi: dopo una mischia girata, infatti, viene fischiata una meta tecnica per l'Alghero. L'ex azzurro Gert Peens trasforma e si va sul 22 a 0. Ad ogni modo, un passivo troppo pesante per le forze viste in campo. I ragazzi di Rotilio reagiscono e passano tutto il secondo tempo nella metà campo avversaria, sbloccando il punteggio con un piazzato all'11' di Andrea Banelli, che si ripete venti minuti dopo. Al 33', però, Lorenzin chiude la partita, segnando la meta che vale il bonus per i gialloneri. Nel finale, c'è spazio per la marcatura di Marco Mancini, che accorcia le distanze e fissa definitivamente il punteggio sul 29 a 11. Vittoria meritata per l'Alghero, ma divario ingeneroso per la Gran Sasso, visto l'andamento dell'incontro soprattutto nel secondo tempo."Nella prima frazione di gioco abbiamo commesso tanti errori individuali, soprattutto con i primi otto – dichiara dopo la gara il coach Pierpaolo Rotilio – siamo stati sempre nei nostri ventidue, complice anche un vento fortissimo, che loro hanno sfruttato perfettamente al piede. Nel secondo tempo c'è stato un miglioramento, ma non è bastato a raddrizzare il punteggio".Amatori R. Alghero: Daga, Solinas, Franchin, Leota, Lorenzini, Peens, Peana, Aiono, Usai, Giacci, Spanu, Taco, Bonetti, Spirito, Carloni. All.: BertonciniGran Sasso Rugby: Pelliccione, Anibaldi (30' st Feneziani), Giampietri, Mancini R., Cipriani, Banelli, Brandizzi, Giammaria (10' st De Rubeis), Parisse (10' st Santavenere), Suarez (10' st Sacco), Tremante (10' st Mancini M.), Mercurio, Guerriero (10' st Ciancarella S.), Mannucci (10' st Iezzi), Mandolini. All.: Rotilio P.Arbitro: Muscio (Prato)Marcatori. Primo tempo: 7' cp Peens; 10' m Giacci nt; 30' m Leota tr Peens. Secondo tempo: 4' st m tecnica tr Peens; 11' cp Banelli; 31' cp Banelli; 33' m Lorenzini tr Peens; 42' m Mancini M. nt.Note. Cartellini gialli: 25' st Leota; 29' st Paddeu. Parziale primo tempo: 15-0. Punti in classifica 5-0. Giornata piovosa e ventosa, spettatori 300 ca.