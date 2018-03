Football americano. Ufficializzato il calendario dei Crabs Pescara: esordio a Lanciano

PESCARA. La Fidaf ha reso noto il calendario del campionato di football americano a 9, al quale sono iscritti i Crabs Pescara, che hanno da poco festeggiato 30 anni di attività. La squadra è guidata dall'head coach Walter Santuccione, coaudiuvato da un gruppo di allenatori di esperienza e spessore: Sandro Patroncino, Guglielmo Vannozzi, Marco Ballone, Saverio Di Sante, Guerino Lanaro e Fabio Iezzi. Il nuovo presidente è Daniele Mancini. Gli altri dirigenti sono Antonio Di Filippo, Donatello Colasante, Enrico Montopoli e Fabrizio Moretti. Quest'ultimo, insieme ad Ettore Esposito, cura la squadra femminile, le Lobsters che quest'anno dovranno difendere il titolo nazionale conquistato la scorsa estate. Il calendario della massima divisione femminile uscirà tra qualche settimana visto e considerato che il campionato partirà in primavera.

Queste le tappe dei biancorossoblù pescaresi: 22 febbraio Goblins Lanciano-Crabs Pescara; 2 marzo Crabs-Jokers Pesaro; 16 marzo Leones Poggio Fiorito-Crabs; 30 marzo Crabs-Goblins; 5 aprile Jokers-Crabs; 27 aprile Crabs-Leones.

I Crabs disputeranno le partite casalinghe a Poggio degli Ulivi (città Sant'Angelo). I Crabs puntano all'approdo nei play off e sono inseriti nel Girone D della terza divisione.

Nel frattempo squadra, tecnici e tifosi di tutta Italia si stanno preparando al Superbowl, un’appuntamento irrinunciabile nell’agenda di ogni appassionato di football americano, oltre che di tutti gli sportivi in genere. Anche quest’anno, dopo una dura ed estenuante stagione agonistica, si è giunti alla fatidica finale per l’assegnazione del mitico “anello“, quello del XLVIII Superbowl NFL.

La partita si giocherà domenica 2 Febbraio all’interno del MetLife Stadium, quando in Italia saranno le 00.30 del 3 Febbraio. Si contenderanno il trofeo intitolato a Vince Lombardy, i Denver Broncos ed i Seattle Seahawks.

Lobsters e Crabs trascorerranno la serata (o sarebbe il caso di dire nottata) presso il Ristopub Utopia, di Montesilvano; il locale che da anni è lo “scoglio dei Crabs”. Tutte le settimane, infatti, dopo gli allenamenti e non solo, Utopia accoglie atleti ed amici per serate all’insegna del divertimento, del buon cibo e della spensierata convivialità. Grazie a questa collaborazione, che ha anche visto i titolari del locale sponsorizzare direttamente le squadre, la serata del Superbowl si trasforma in una fantastica occasione per vivere insieme l’evento sportivo più seguito al mondo.



--