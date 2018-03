Pallamano. Week-end d'oro per l'Abruzzo. In Serie A vincono Teramo e Cus Chieti

ABRUZZO. Va in archivio anche la 15esima giornata della Regular Season nel campionato di Serie A Maschile – 1^ Divisione Nazionale. Il prossimo week-end coinciderà con un turno di riposo per le formazioni della massima serie, ad eccezione di Bozen, Trieste, Pressano, Terraquilia Carpi, TeknoElettronica Teramo, Ambra, Junior Fasano e Fondi, qualificate alla Final Eight di Coppa Italia (31 Gennaio – 2 Febbraio a Martina Franca).

Nel Girone B a Terraquilia Carpi fa 13\13 al termine del derby emiliano, ricchissimo di gol, vinto col Bologna: si chiude sul 48-32 (p.t. 23-15) e squadra di Serafini che prosegue la propria marcia vincente. Secondo posto solitario per la TeknoElettronica Teramo dopo il buon 27-16 (p.t. 12-8) maturato al Pala Acquaviva contro la Nuova Era Casalgrande. Risultato importante, in ottica quarto posto, quello del Romagna: 26-30 (p.t. 14-14) in casa dell’Estense, ora Ceso e compagni sono a +8 dalla quinta piazza. L’Estense conserva un solo punto di vantaggio sulla Luciana Mosconi Dorica, dopo il bel risultato con cui i marchigiani battono la Farmigea. Al Pala Veneto il match termina 31-19 (p.t. 13-8).

Nel Girone C la Junior Fasano resta imbattuta anche dopo la trasferta di Benevento, dove i pugliesi trovano il 25-28 (p.t. 10-11) che vale il 13esimo successo stagionale. Passo falso del CUS Palermo nel derby siciliano contro il Teamnetwork Albatro, che invece trova tre punti importanti nella corsa al quarto posto: la squadra di Vinci s’impone sul 31-24 (p.t. 14-10). Complice lo stop dei palermitani, il Fondi vince 30-20 (p.t. 13-7) sulla Lazio, ora quinta, e si porta in seconda posizione. Il CUS Chieti mantiene saldamente la nona posizione, grazie al 32-24 (p.t. 15-7) con cui viene superato il Conversano al Pala Santa Filomena.

Teknoelettronica Teramo – Nuova Era Casalgrande 27-16 (p.t. 12-8)



TeknoElettronica Teramo: Di Marcello M, Leodori 3, Marano 2, Barbuti 1, Gabriele 1, Santucci 1, Murri 2, Nikocevic 5, Luongo 1, Di Giandomenico, Valeri, Vaccaro 9, Collevecchio, Di Giulio 2. All: Marcello Fonti

Nuova Era Casalgrande: Scicchitano, Morelli 4, Pranzo 1, Zerbini, Usai 5, Ricciardo, Lamberti 4, Barbieri 1, Fantini, Giubbini 1, Rivi, Scalabrini, Mammi, Montanari. All: Luca Galluccio

Arbitri: Amendolagine – Potenza

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 39, TeknoElettronica Teramo 33, Ambra 30, Romagna 25, Estense 17, Luciana Mosconi Dorica 16, Bologna 9, Nuova Era Casalgrande 9, Farmigea 2

CUS Chieti – Conversano 32-24 (p.t. 15-7)



CUS Chieti: Anzaldo, Odoardi, Giampietro 1, Giuffrida 8, Mariotti, Milia 3, Paolucci, Pieragostino 9, Rigante 6, Savini A. 1, Savini M. 4, Wolter, Pellicciotta, Pellegrini D. All: Marco Torello

Conversano: Nebbia, Ignazzi, Recchia M. 2, Recchia S. 1, Gentile 1, Fantasia, Martino G. 1, Maggiolini 2, D’Alessandro 4, Di Maggio, Carso 2, Bertolez 9, Martino V, Vicenti 2. All: Alessandro Tarafino

Arbitri: Romana – Romana

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 39 pti, Fondi 27, CUS Palermo 25, Teamnetwork Albatro 24, Lazio 22, Benevento 18, CUS Chieti 14, Conversano 9, Geoter Gaeta 1