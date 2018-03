Basket. Altra sconfitta interna del Campli. Isernia passa di misura 56-54

CAMPLI. Brutta sconfitta casalinga per la Globo Allianz Campli che non riesce ad interrompere davanti al pubblico di casa la striscia negativa, perdendo in volata la partita contro Il Globo Isernia. A rendere più difficili le cose l’assenza di Gaeta e le precarie condizioni di Montuori e Diener ma a fine partita viene premiata giustamente la squadra molisana dimostratasi più cinica e concentrata nei momenti salienti della gara.I ragazzi di coach Castorina partono contratti, il gioco è meno fluido del solito e le guardie hanno le polveri bagnate. Facci (22 alla sirena finale) fa subito capire che non ha intenzione di scherzare e gli ospiti chiudono il primo quarto sopra 16-19.Nel secondo quarto Campli continua ad inseguire a distanza ravvicinata ma i ragazzi di Coach Cardinale riescono sempre a mantenere almeno un possesso di vantaggio. Le squadre vanno così negli spogliatoi con Isernia avanti 32-30.Al rientro sul parquet Campli appare finalmente in partita ed a metà tempo riesce per la prima volta a mettere il muso avanti grazie ad una tripla realizzata da Petrucci, seguono 5 punti di fila messi a segno da Montuori che portano i padroni di casa sul +6. I molisani non mollano e, grazie anche alle basse percentuali realizzative biancorosse dalla lunetta, riesce ad impattare sul finale di tempo. Il terzo periodo si chiude con entrambe le squadre a quota 43.L’ultimo quarto si gioca punto a punto, Campli tenta nuovamente l’allungo piazzando un mini break di 5 e portandosi sul 54-49, ma è qui che Isernia tira fuori il meglio di se approfittando anche di qualche errore di troppo della compagine farnese. Negli ultimi due minuti Campli non inquadra mai il canestro mentre i molisani prima agganciano e poi sorpassano i padroni di casa. A tre secondi della fine, sotto di due punti, Palantrani prova una tripla che viene letteralmente sputata dal ferro, sul rimbalzo catturato da Diener arriva la sirena finale. Campli 54- Isernia 56.Domenica prossima nuovo appuntamento al PalaBorgognoni conto i Timberwolf Potenza, imperativo vincere.Globo Allianz Campli - Il Globo Isernia 54-56 (16-19, 14-13, 13-11, 11-13)Campli Basket: Montuori 8, Palantrani 11, Di Carlo 4, Diener 2, Negrini 14, Petrucci 13, Serafini 2All. CastorinaIl Globo Isernia: Orfanelli 13, Facci 22, Canzano 7, Maria Triggiani 4, Simeoli 7, Bracci 3All. Cardinale