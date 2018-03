Tennis. Il giovane talento aquilano Fabio De Benedictis campione Under 11

L'AQUILA. Il giovane talento del Circolo tennis L’Aquila Fabio De Benedictis (classe 2003) si è aggiudicato nelle scorse settimane il titolo Regionale under 11 presso il Circolo Tennis Lanciano, battendo in finale il pescarese Marco De Grandis con il risultato finale di 7/5 6/4.

Buona la prova nella categoria Under 13, svoltasi invece presso il Ct Tortoreto, di Yon Filippo Signori, che ha perso solo in semifinale, battuto dal vincitore del titolo regionale, Carlo Marsilio di Pescara.

Di rilievo anche le prove nella stessa categoria di Tommaso Giuliani che ha perso ai quarti, in un combattutissimo match fratricida con l’amico Signori (6/4 al terzo), e, nella categoria Under 14, di Marco Maccarone, che è uscito ai quarti di finale, battuto con onore dal vincitore del torneo, Gianluca Centi Pizzutilli.

Da evidenziare anche le partecipazioni, nella categoria under 12, di Samuele Cocciolone, e, in quella under 16, del fratello Pietro, che si sono entrambi ben comportati, cosi come Matteo Paolucci nel tabellone under 13.

Durante le festività natalizie gran parte degli atleti del settore giovanile del Ct L’Aquila ha anche partecipato anche alla 30ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Lemon Bowl di Roma, che ha superato il muro dei 2 mila iscritti in tutte le categorie, dagli under 8 agli under 16.

“Partecipare a questa manifestazione è stata una esperienza unica per i nostri ragazzi, considerando che tanti grandissimi giocatori nel passato hanno calcato i campi dei 5 circoli romani che ospitano l’evento internazionale”, commenta il presidente del Ct L’Aquila, Ezio Rainaldi.

Solo per fare alcuni nomi ricordiamo tra le donne Elena Jankovic, Anna Kournikova e l’aquilana Katia Piccolini mentre tra gli uomini Ivan Ljubicic, Janko Tipsarevic, Mario Ancic e Gianluigi Quinzi.

Infine, a metà dicembre, De Benedictis ha anche partecipato con profitto al Torneo nazionale di Bari, raggiungendo i quarti di finale sempre nella categoria under 11.

“Un plauso quindi a tutti i nostri ragazzi e anche al nostro settore tecnico rappresentato dai maestri Francesco Valeri e Andrea De Silvestri e dall’istruttore Marco Valeri”, conclude Rainaldi.