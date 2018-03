Serie D. Ko il Giulianova. Pari Celano, Sulmona ed Angolana. Sospesa l'Amiternina

FERMANA-GIULIANOVA 1-0

FERMANA (4-3-1-2): Savut 6; Marini D. 6.5, Marini A. 6, Labriola 6, Vallorani 6; Forò 6.5, Marcolini 6, Marinucci Palermo 5 (29’ st Misin 6.5); Vita 6 (30’ pt Rossi 6.5); Paris 6.5, Bartolini 6 (37’ st Ragatzu n.g.). A disp.: Boccanera, Fruci, Lucci, Gregonelli, Iovannisci, Negro. All. Scoponi-Mercuri.

GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Del Grosso 6.5 (47’ st Puglia n.g.), Catalano 6 (38’ st Stornelli n.g.), D' Orazio 6, Lo Russo 6; Spadaccini 5.5 (24’ st Takiy 6), Conti 6, Maschio 7, Bianchini 5.5; Sorrentino 5.5, Broso 5.5. A disp.: Natali, Venneri, Di Gioacchino, Nanca, Rinaldi, Rondina. All. Ronci

ARBITRO: Bertelli di Busto Arsizio 6.

RETI: 41’ st Misin.

NOTE: spettatori 1000 circa. Ammoniti: Conti, Maschio, Sorrentino, Catalano, Labriola, Marini D., Bartolini. Angoli: 9-2. Recupero: pt 1', st 5'.

VIS PESARO – SULMONA 1-1

VIS PESARO (4-4-2): Foiera sv; G.Dominici 6, Cusaro 6, Pangrazi 6, Martini 5,5; G.Torelli 5,5 (11′ st E.Dominici 6,5), A. Torelli 5,5, Omiccioli 6, Bugaro 5,5; Ridolfi 6 (24′ st Rossi sv), Costantino 5,5. A disp.: Osso, Tonucci, Bartolucci, Costantini, Rossoni, Di Carlo, Pieri. All. Magi

SULMONA (3-5-1-1): Meo 7; Fraghì 6, Di Ciccio 6,5, Scuoch 6; Cavasinini 7, Amedoro 6 (37′ st De Matteis sv), Spadari 6,5, Lorenzetti 6, Pezzullo 6 (22′ st Piccirilli sv); Maggadino 5,5 (18′ st Simeoli 5,5); Taliano 5,5. A disp.: Bighencomer, Sulli, Berardo, Petrigni, Sorrentino. All. Luiso

ARBITRO: Campogrande di Roma 4,5

RETI: 47′ pt Spadari (S) su rig., 3′ st Ridolfi (V)

NOTE: spettatori 600 circa per un incasso di 1988 euro. Ammoniti: Ridolfi (V), Cusaro (V), Spadari (S), Pangrazi (V), Fraghì (S), Omiccioli (V), Scuoch (S), Piccirilli (S), E. Dominici (V). Angoli: 9-0. Recupero: pt 2′, st 4′





CELANO-MACERATESE 1-1

CELANO (4-4-2): Bartoletti 6; Bordi 6, Rea 6,5, Fuschi 6,5, Simeoni 6 (3' st Salvi 6); Lancia 6,5, Evangelisti 6,5, Mercogliano 6, Tarantino 6; Aquaro 7, Bolzan 6,5 (46' st Dema sv). A disp: Giacchetta, Villa, Castellani, Kuka, Capodacqua, Calabrese, Mancini. All.: Morgante 6,5.

MACERATESE (4-3-3): Rocchi 5; Donzelli 6, Di Berardino 5,5, Benfatto 5,5, Mania 6 (36' st Russo F. sv); Belkaid 6, Ruffini 6, Conti 6 (22' st Perfetti 6); Ambrosini 6,5, Cavaliere 6 (1’ st Santoni 6), Gabrielloni 6. A disp: Turbacci, Russo G., Cervigni, Pietropaolo, Campana, Grassi. All.: Favo 6.

ARBITRO: Pietropaolo di Modena 6.

RETI: 12'pt Aquaro (C), 23'st Ambrosini (M) rig.

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Simeoni, Rea, Mercogliano, Di Beradino, Benfatto, Ambrosini, Rea. Angoli: 5-7. Recupero: pt 2’, st 4’.

AGNONESE-AMITERNINA sospesa per neve sullo 0-2



OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella 6; Pifano 5,5, Litterio 6, Antonelli 5,5, Maresca 6; Rolli 5; Wade 6, Ricamato 5,5; Pettrone 6, Di Benedetto 4,5, Mancini 5. A disp. Vescio; Patriarca, Marcovecchio, Catalano, Di lullo, Troccoli, Orlando, Lavorgna. All. Urbano 5,5.

AMITERNINA SCOPPITO (4-4-1-1): Spacca 6; Lenart D 6, Nuzzo 6, Santilli 6,5, Shipple 6; Fermo 6, Petrone 6,5, Loreti 6, Bocchino 6,5; Lenart L 6; Torbidone 7. A disp. Vinci; Iannini, Giansante, Miocchi, Molzknecht, Terriaca, Costi, Ciolloni, Cerroni. All. Del Coco 6,5 (Angelone squalificato)

ARBITRO: Scatigna di Taranto 5

RETI: 4’ pt e 8’ st Torbidone.

NOTE: gara sospesa al 21’ st per neve sul risultato di 0-2. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Bocchino, Loreti. Recupero: pt 3’.

RENATO CURI ANGOLANA-JESINA 1-1

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti 6; Giammarino 5.5, Natalino 6, Di Camilli 6, Cancelli 5.5; Pagliuca 6, Farindolini 6, Francia 6.5, Carpegna 5.5 (16’ st Isotti 5.5); Vespa 5, Giansante 6.5 (30’ st Saltarin 6). A disp.: D’Andrea, D’Anteo, Mendoza Zuccotti, Ricci, Melone, Lib Alizadeh, Sborgia. All. Donatelli 6.JESINA (4-1-4-1): Tavoni 6; Campana 6, Tafani 7, Alessandrini 6.5, Carnevali 5.5 (28’ st Ambrosi 5.5); Strappini S. 6; Sassaroli 6.5 (38’ st Tullio n.g.), Berardi 6, Strappini M. 6, Cardinali N. 6; Traini 6.5 (41’ st Mbaye n.g.). A disp.: Giovagnoli, Nicodemi, Conte, Gasparini, Pierandrei, Bastianelli. All. Bacci 6ARBITRO: Iorio di Torre Annunziata 5RETI: 9’ st Traini (J), 40’ st Francia (R) rig.NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Carnevali, Cancelli, Di Camillo, Ambrosi. Angoli: 3-0. Recupero: pt 1’, st 4’.Fonte: www.anconasport.it