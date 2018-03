Pallavolo. Domenica di riposo per la Sieco Service Ortona. In A2 Padova vince ancora

ABRUZZO. La capolista Padova trema a Milano ma riesce comunque a vincere il match per 3-2, mantenendo così a distanza le inseguitrici Monza e Sora. Il Vero Volley Monza approfitta del momento negativo di Matera (3 soli punti nelle ultime 3 gare prima del match odierno) e senza troppa fatica conquista il bottino pieno (3-1) scavalcando Sora in classifica e portandosi così al secondo posto. Globo che dopo sei successi consecutivi è stata fermata oggi (3-1) da Castellana Grotte del bomber Cazzaniga che con i suoi 21 punti odierni ha superato la soglia dei 5000 punti in carriera (oggi per lui la 400esima presenza in campionato). Rimane ancora all'asciutto di vittorie in questa stagione il Brolo che in casa è stato superato facilmente (3-0) da Potenza Picena che consolida così il settimo posto in classifica. Sfiorata l’impresa di conquistare punti sul campo di Sora nella passata giornata, Cantù torna al successo, anche se da 2 punti (3-2), nella sfida contro Corigliano, che rimane così a debita distanza dai canturini. (oggi per lui la 400esima presenza in campionato). Rimane ancora all'asciutto di vittorie in questa stagione il Brolo che in casa è stato superato facilmente (3-0) da Potenza Picena che consolida così il settimo posto in classifica. Sfiorata l’impresa di conquistare punti sul campo di Sora nella passata giornata, Cantù torna al successo, anche se da 2 punti (3-2), nella sfida contro Corigliano, che rimane così a debita distanza dai canturini. Turno di riposo invece per la Sieco Service Ortona, che in settimana dovrà preparare con grande attenzione la lunga trasferta di Brolo.

I RISULTATI

Cassa Rurale Cantù-Caffè Aiello Corigliano 3-2 (23-25, 21-25, 25-18, 25-11, 15-13)

Vero Volley Monza-Coserplast Openet Matera 3-1 (34-36, 25-20, 25-19, 25-23)

Itely Milano-Tonazzo Padova 2-3 (25-23, 20-25, 23-25, 27-25, 13-15)

Materdominivolley.it Castellana Grotte-Globo Banca Pop. Frusinate Sora 3-1 (25-23, 19-25, 25-20, 25-17)

Elettrosud Brolo-B-Chem Potenza Picena 0-3 (16-25, 18-25, 19-25)

LA CLASSIFICA

Tonazzo Padova 35, Vero Volley Monza 31, Globo Banca Pop. Frusinate Sora 29, Coserplast Openet Matera 26, Sieco Service Ortona 21, Itely Milano 21, B-Chem Potenza Picena 19, Cassa Rurale Cantù 17, Materdominivolley.it Castellana Grotte 12, Caffè Aiello Corigliano 12, Elettrosud Brolo 2. Note: 1 Incontro in meno: Sieco Service Ortona, Cassa Rurale Cantù, Materdominivolley.it Castellana Grotte, Caffè Aiello Corigliano.