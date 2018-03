Corsa Campestre. Campionati Regionali giovanili a Tagliacozzo. Tutti i vincitori

TAGLIACOZZO. Si è disputata domenica 26 gennaio a Tagliacozzo, in provincia di L’Aquila, la 1^ prova dei Campionati Regionali di Società Cadetti (14-15 anni) e Ragazzi (12-13 anni) di Corsa Campestre. La manifestazione, organizzata dalle società USA S. C. Avezzano e Runners Tagliacozzo, ha visto la presenza di oltre cento ragazzi dai 10 ai 15 anni.

Le gare di maggiore interesse agonistico erano quelle Cadetti maschile e femminile, valide anche come prove di selezione per la rappresentativa regionale di categoria impegnata il 9 marzo ai Campionati Italiani di Corsa Campestre Individuali e per Regioni, con sede a Nove (Vicenza).

Tra le prestazioni individuali, da sottolineare la dimostrazione di talento della teramana Gaia Sabbatini (nella foto), che sulla distanza di Km 2 ha fatto gara a sé. La manifestazione è stata chiusa dalla gara di staffetta mista 4 x 500 metri della categoria Esordienti (10-11 anni).

Classifiche. Cadetti Km 2,5: 1° Simone Sabatini (USA S. Club Avezzano), 2° Mattia D’Orazio (Vini Fantini by Farnese), 3° Leonardo Puca (Atletica L’Aquila), 4° Matteo Rossi (Atletica L’Aquila), 5° Davide Di Cesare (Serafini Sulmona), 6° Marco Di Biase (Nuova Atletica Lanciano).

Cadette Km 2: 1^ Gaia Sabbatini (Gran Sasso Teramo), 2^ Zoe Pretara (Atletica Pietro Mennea Chieti), 3^ Veronica Fermi (Filippide Montesilvano), 4^ Giovanna Di Fabio (Tethys Chieti), 5^ Deborah Lucente (Serafini Sulmona), 6^ Francesca Mastrippolito (Gran Sasso Teramo).

Km 1,5 Ragazzi: 1° Pietro Giancristofaro (Nuova Atletica Lanciano), 2° Edoardo Pretara (Pietro Mennea Chieti), 3° Giuseppe Dragani (Nuova Atletica Lanciano), 4° Damiano Cocciolone (Atletica L’Aquila), 5° Paolo D’Arcangelo (Tethys Chieti).

Km 1 Ragazze: 1^ Carlotta Zappacosta (Pietro Mennea Chieti), 2^ Angela Di Fabio (Tethys Chieti), 3^ Juliana Gianfelice (Atletica L’Aquila), 4^ Ludovica Di Cesare (Serafini Sulmona), 5^ Diana Cupido (Nuova Atletica Lanciano).