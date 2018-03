Basket. Oggi in Coppa Italia l'Amatori Pescara cerca l'impresa con Scafati

PESCARA. Alla vigilia del campionato nessuno lo aveva pronosticato. La rinnovata Amatori invece, dopo aver meravigliato tutti sul campo conquistando il secondo posto alla fine del girone di andata, ha conquistato il diritto a disputare i preliminari delle Final Four di Coppa Italia della DNB. Il compito per superare il turno non è certo agevole, in quanto i ragazzi di Fabbri si trovano di fronte una delle formazioni meglio attrezzate della categoria, costruita con il chiaro intento di maturare il passaggio in Silver. Parliamo del Givova Scafati, prima in classifica nel girone D nel quale finora ha perso solo due incontri, dimostrando comunque sul campo tutta la propria forza e caratura tecnica. Una rilevante differenza tecnica, fisica e di esperienza separa la formazione di coach Domenico Sorgentone da quella pescarese, che comunque venderà cara la propria pelle per onorare questo traguardo raggiunto. Nemmeno il tempo di smaltire lo scivolone del derby di Vasto, che i biancorossi si ritrovano a combattere nell’infrasettimanale del Palaelettra contro una squadra molto esperta e ben dotata fisicamente. L’esponente di maggior rilievo è quel Roberto Chiacig, centro, classe 1974, 2,10, 185 presenze in Nazionale, uno scudetto vinto con Montepaschi nel 2004, un curriculum di primissimo livello per un campione che ancora oggi, a dispetto dell’anagrafe, fa la differenza in campo. A fianco a lui, giocatori di fascia alta per la categoria come l’ala argentina Requenia, le guardie Zaccariello e Ruggiero, oltre al play Ferrara, tesserato recentemente per sopperire all’infortunio del play titolare Di Capua. Ci si attende dunque una bella gara nella quale l’Amatori dovrà ricorrere ad un impegno e ad una prestazione super per combattere alla pari contro i più quotati avversari. Appuntamento mercoledi 22 gennaio alle 20,45 al Palaelettra per la gara di andata. La gara di ritorno si giocherà a Scafati mercoledi 5 febbraio.

Si giocheranno oggi anche Milano-Tortona e Bologna-Legnano. Domani invece il Latina farà visita all'Agropoli. Le vincenti approderanno in semifinale.