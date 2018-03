Pallamano. Vittoria preziosa della Teknoelettronica Teramo. Perde nettamente il Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B non si ferma la corsa vincente della Terraquilia Carpi: con uno Skatar in più in rosa – 4 reti per lui -, gli emiliani battono 16-34 (p.t. 6-14) la Nuova Era Casalgrande e allungano sulle inseguitrici. A sei punti dalla squadra di Serafini, infatti, si trovano TeknoElettronica Teramo e Ambra, con gli abruzzesi che, a Prato, fanno bottino pieno imponendosi sul 25-26 (p.t. 13-14) nello scontro diretto che ha nell’ala Vito Vaccaro il top-scorer (11 reti). Nella corsa alla salvezza importanti i tre punti conquistati dal Bologna grazie al 36-35 contro l’Estense, in rimonta dopo il 17-20 che aveva chiuso il primo tempo. Il Romagna, infine, batte 29-25 (p.t. 16-10) la Luciana Mosconi Dorica e centra la settima vittoria stagionale.

Nel Girone C invece la Junior Fasano fa l’en plein: 12 vittorie su 12 partite disputate col 34-18 (p.t. 16-8) odierno contro il CUS Chieti alla Palestra Zizzi. L’inseguitrice più vicina rimane a nove punti ed è il CUS Palermo, che centra comunque l’ottavo risultato utile del suo campionato battendo 35-33 (p.t. 19-14) il Benevento e mantenendo la seconda posizione. Alle spalle dei siciliani avanza il Fondi: 30-35 (p.t. 15-16) per la squadra allenata da Giacinto De Santis al Pala San Giacomo di Conversano. Proprio i pugliesi, seppur sconfitti, mantengono il +8 sul Geoter Gaeta, superato in casa dal Teamnetwork Albatro col punteggio di 28-31 (p.t. 16-15).

Ambra – Teknoelettronica Teramo 25-26 (p.t. 13-14)



Ambra: Ballini, Di Marcello A. 4, Cipriani 4, De Stefano 2, Dei 4, Di Marcello P, Faggi 1, Mannori 1, Maraldi 4, Morini, Trinci, Raupenas 5, Margheri, Naldoni. All: Roberto Morlacco

TeknoElettronica Teramo: Di Marcello M, Marano 1, Barbuti, Gabriele 1, Santucci, Murri 1, Nikocevic 10, Luongo, Di Giandomenico, Valeri, Vaccaro 11, Collevecchio, Misantone, Di Giulio 2. All: Marcello Fonti

Arbitri: Visciani – Busalacchi

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 36 pti, TeknoElettronica Teramo 30, Ambra 30, Romagna 22, Estense 17, Luciana Mosconi Dorica 13, Bologna 9, Nuova Era Casalgrande 9, Farmigea 2

Junior Fasano – CUS Chieti 34-18 (p.t. 16-8)



Junior Fasano: Fovio, Giannoccaro 4, De Santis L. 2, De Santis P. 1, Brzic 3, Rubino 3, Costanzo 4, Ostuni 1, Maione 6, Ancona 3, Cedro, Beharevic 4, Pagano 3, Marino. All: Francesco Ancona

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Giampietro 1, Odoardi, Paolucci 1, Pieragostino, D’Angelo, Savini A. 3, Savini M, Milia 4, Giuffrida 2, Rigante 7. All: Silvano Seca

Arbitri: Amendolagine – Potenza

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 36, CUS Palermo 25, Fondi 24, Lazio 22, Teamnetwork Albatro 21, Benevento 18, CUS Chieti 11, Conversano 9, Geoter Gaeta 1