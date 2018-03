Basket Serie C. Il derby di Teramo è del Penta. Vince il Magic Chieti

TERAMO. Continua il buon momento di forma del Penta Teramo che nella partita più attesa dell’anno ha nettamente battuto con il punteggio finale di 58-80 il Basketball Teramo, in quello che è il “derby” teramano. Un +22 che non lascia repliche e rilancia i biancorossi nella corsa al quinto posto in classica.

I ragazzi di Gramenzi hanno vinto il “derby” fin dalle primissime battute di gara. Pur senza “Bufalo” Crescenzi, ai box per un lungo infortunio, i biancorossi guidati da Ferri e De Dominicis si portavano avanti sul 2-9. Coach Di Francesco provava a mettere subito in campo Nolli per sparigliare le carte in tavola e la giovane guardia rispondeva subito con due triple ma poi calava alla distanza. Il Penta non accusava il colpo e con la coppia Pappacena-Piccinini sugli scudi chiudeva avanti il primo quarto sul 13-21. Nel seconda frazione il Penta amministrava sapientemente il vantaggio dando sempre l’impressione di poter controllare la gara (28-34 al 20’). Pappacena, Mpv della partita, saliva ulteriormente di livello nel terzo quarto guidando i suoi al massimo vantaggio. Con un paio di giocate di alta scuola lanciava il Penta sul +15 (42-57) mettendo in pratica in cassaforte la partita. Il Basketball Teramo nonostante il largo passivo, aveva il merito di provarci sempre ma era penalizzato, nonostante la bella gara di Nardi, dalle cattive percentuali al tiro di Di Francesco e Conti ben tenuto in difesa da un positivo Piccinini. I biancorossi nel quarto periodo allungavano ulteriormente fino a portarsi sul +27, poi gli ultimi minuti di “garbage time” assestavano il punteggio sul 52-80 finale.

Raffaele Sannicandro, presidente del Penta Teramo, a fine gara ha commentato: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato una grande partita. Per noi era importante vincere per non perdere punti nella corsa al quinto posto e direi che ci siamo riusciti esprimendo anche un bel basket. Adesso lo sguardo è rivolto già alla prossima partita con il Roseto… sarà una partita che dobbiamo preparare al meglio. Colgo l’occasione per fare un augurio di pronta guarigione ad Anna Fidecaro, sorella della Presidentessa del Basket Ball Teramo”

Prossimo impegno per il Penta Teramo, domenica prossima in casa, contro il Blue Basket Roseto.

Il Magic Basket Chieti invece riscatta nel migliore dei modi la pesante sconfitta nell’ultima di campionato contro Pescara superando, nel big match di giornata, l'Airino Termoli davanti al proprio pubblico (72-66). Chieti torna a -2 dal secondo posto ma non riesce a ribaltare la differenza canestri negli scontri diretti contro Termoli. Seconda sconfitta consecutiva per i molisani che vengono superati nuovamente da Pescara al secondo posto, grazie alla vittoria contro il Campobasket. Match spettacolare tra Chieti e Termoli, partita in equilibrio per 35 minuti. L’ultimo quarto inizia sul risultato di perfetta parità (53-53). A 5’13’’ Termoli è a +4 sul Magic, ma il finale è di marca bianco verde, con un super Di Biase e un ottimo Febbo che sanciscono la vittoria teatina per 72-66.