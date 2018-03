Serie D. Pareggiano Giulianova e Celano. Crollano Sulmona, Angolana ed Amiternina

SULMONA-FANO 0-2

SULMONA (4-2-3-1): Meo 6; Cavasinni 5.5, Di Ciccio 5.5, Scuoch 5.5, Pezzullo 5; Spadari 5.5, Amedori 5.5; Bernardo 6, Magaddino 6, Simeoli 5; Taliano 5 (27’ st Graziani sv). A disp.: Bighencomer, Sulli, Piscopo, Di Genova, Di Prata, Petrigni, Sorrentino. All.: Luiso 6.

FANO (4-4-1-1): Ginestra 7; Nodari 7, Torta 6, Santini 6, Cesaroni 6; Clemente 6, Lunardini 6 (7’ st Fatica 6), Favo 7, Sassaroli 7; Antonioni 7 (45’ st Cicino sv); Shiba 6 (35’ st Coppari sv). A disp.: Tonelli, Vitali, Marconi, Battisti, Righi, Bracci. All.: Omiccioli 6.5.

ARBITRO: Carella di Bari 5.

RETI: 46’ pt Sassaroli, 48’ pt Nodari.

NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti: Santini, Lunardini, Amedoro, Cesaroni, Pezzullo, Taliano, Scuoch. Angoli 9-2. Recupero: pt 3’, st 4’.

AMITERNINA (3-5-2): Spacca 5,5; Santilli 5, Valente 5, Mariani 5; Lenart D. 5 (1′ st Fermo 5,5), Petrone 5,5 (30′ st Cerroni sv), Loreti 5,5, Bocchino 5 (37′ st Cipolloni sv), Shipple 5; Lenart L. 5, Terriaca 5. A disp.: Venditti, Nuzzo, Iannini, Peveri, Holzknecht, Giansante. All. Angelone 5.VIS PESARO (4-4-2): Foiera 6; Dominici G. 6,5, Cusaro 6,5, Pangrazi 6,5, Martini 6,5; Torelli G. 7, Torelli A. 6,5, Ridolfi 7 (40′ st Rossi sv), Bugaro 7; Costantino 7 (45′ st Pieri sv), Di Carlo 6,5 (24′ st Dominici E. 7). A disp.: Osso, Tonucci, Bartolucci, Costantini, Crescentini, Rossoni. All. MagiARBITRO: Catucci di Foggia 6.RETI: 2’ pt Torelli G., 7’pt Bugaro rig., 32’ st Dominici E., 48’ st Rossi.NOTE: spettatori 100 circa. Espulso al 38′ st Mariani (A) per doppia ammonizione. Allontanato al 43’ pt il tecnico Angelone (A) per proteste. Ammoniti: Santilli, Dominici G., Mariani, Valente, Costantino, Petrone. Angoli: 3-7. Recupero: pt 3’, st 3’.Fonte: www.anconasport.it

GIULIANOVA-TERMOLI 1-1



GIULIANOVA (4-4-2): Melillo 6; Venneri 6,5, Catalano 6,,5, D’Orazio 6,5, Lorusso 6; Sorrentino 7 (42’ st Puglia sv), Conti 6 (38’ st Rinaldi sv), Maschio 6,5, Fantini 6; Broso 6, Spadaccini 6 (33’ st De Luca sv). A disp.: Natali, Takyi, Di Gioacchino, Poliseno, Verrilli, Rondina. All. Ronci

TERMOLI (3-5-2): Patania 6,5; Larosa 6, Ibojo 6, Nigro (31’ st Fusaro sv); Viteritti 6,5, Toscano 6,5, Manzillo 6,5, Basso 6, Di Mercurio 6; Miani 6, Todino 7 (16’ st Ciogli 6). A disp.: Silvestri, Gagliano, Kotwica, Lauria, Maggi, Scarpone. All. Giacomarro

ARBITRO: Fiorini di Frosinone 7

RETI: 11’ pt Todino (T), 40’ pt Sorrentino (G).

NOTE: spettatori 700 circa (paganti 513 per un incasso di 2891 euro). Ammoniti: Fantini, Conti, Larosa. Angoli: 3-6. Recupero: pt 1’, st 4’.

RECANATESE-CELANO 1-1



RECANATESE (4-1-3-2): Verdicchio 6; Brugiapaglia 6, Narducci 6,5, Commitante 6,5, Patrizi 6; Cianni 6; Gigli 6,5, Sebastianelli 6 (34’ st Albanese sv), Di Iulio 7; Galli 7, Palmieri 7. A disp. Pandolfi, Spinaci, Piraccini, Di Marino, Moriconi, Bartolomei, Latini, Agostinelli. All. Amaolo 6,5.

CELANO (4-4-1-1): Bartoletti 6,5; Simeoni 5 (1’st Mercogliano 6), Fuschi 6,5, Rea 6,5, Bordi 6,5; Granaiola 6, Tarantino 6 (28’st Villa 6), Evangelisti 6,5, Lancia 6 (47’st Mancini sv); Bolzan 6,5; Aquaro 7. A disp. Giacchetta, Kuka, Capodacqua, Calabrese, Dema. All. Morgante 6,5.

ARBITRO: Bariola di Piacenza 5,5.

RETI: 42’ pt Aquaro (C), 45’ pt Galli (R).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Sebastianelli, Galli, Brugiapaglia, Albanese, Granaiola. Angoli: 10-2. Recupero: pt 2’, st 4’.

ANCONA-RENATO CURI ANGOLANA 4-1



ANCONA (4-3-3): Lori 6; Barilaro 5,5, Cacioli 7, Mallus 6,5, Di Dio 7; Di Ceglie 6,5, Biso 6 (29' st D'Alessandro sv), Bambozzi 6,5 (25' st Pizzi 6); Morbidelli 7, Pazzi 7,5, Bondi 6 (15' st Cazzola 6). A disp.: Niosi, Gelonese, Capparuccia, Sivilla, Fabi Cannella, Tavares. All. Cornacchini.

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Angelozzi 7 (39' st Lupinetti sv); Giammarino 5,5, Mendoza Zuccotti 5, Natalini 5,5, Cancelli 5,5; Farindolini 5,5, Francia 5,5; Lib Alizadeh 5,5 (6' st Ricci 6), Vespa 5,5, Pagliuca 5,5; Giansante 5,5 (17' st Isotti 6). A disp.: D’Anteo, Melone, Forlano, Cipressi, Saltarin, Sborgia. All. Donatelli.

ARBITRO: Rognoni di Arco Riva 6,5.

RETI: 4' pt aut. Barilaro, 25' pt Morbidelli, 33' pt Di Dio, 42' pt Biso rig., 45' pt Pazzi.

NOTE: spettatori 1700 circa (paganti 438, abbonati 1231). Ammoniti: Francia, Mendoza. Angoli: 14-1. Recupero: pt 1', st 3'.