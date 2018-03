Basket. Nel derby tra Vasto ed Amatori Pescara sorridono solo i vastesi: 67-58

VASTO. La BCC Vasto si aggiudica il derby con l'Amatori e compie l'operazione aggancio ai pescaresi, al terzo posto della classifica. Partita molto combattuta e con acceso tono agonistico, nella quale alla fine ha prevalso la migliore determinazione, soprattutto difensiva, dei ragazzi di Di Salvatore, ai quali i pescaresi hanno concesso una prestazione non eccellente, caratterizzata soprattutto da un saldo negativo nelle palle perse. Di Pierro e l'ex Di Carmine i migliori tra i vastesi, mentre tra gli ospiti prestazione sopra le righe solo per Rajola e Buscaìno, sotto tono tutti gli altri, troppo frequentemente imprecisi e rimasti impigliati nella decisa difesa disposta dai locali. L'andamento ha visto un punteggio sempre in equilibrio ma con leggero vantaggio vastese, il cui gioco è stato ben orchestrato da Di Pierro; i tentativi di allungo al 28' (49-41) ed al 33' (57-49) sono stati sempre rintuzzati dall'Amatori che tuttavia ha sempre mancato il canestro dell'aggancio o del possibile sorpasso nelle ultime fasi calde della contesa. Finale lunghissimo nel quale dalla lunetta i vastesi hanno potuto arrotondare di qualche punto lo scarto, con conseguente vantaggio nella differenza canestri negli scontri diretti. I ragazzi di Fabbri ora si concentrano sull'impegno infrasettimanale del preliminare di Final Four di Coppa Italia, che li vedrà impegnati contro la corazzata Givova Scafati, leader indiscusso del girone D, al Palaelettra mercoledi 22 alle 20.45. Per il Vasto impegno in trasferta contro il Sant'Elpidio. Con ogni probabilità la gara verrà giocata in campo neutro per la squalifica di 3 giornate comminata al parquet di gioco dei marchigiani. In settimana verrà discusso il ricorso per ridurre la squalifica.

BCC VASTO - AMATORI PALL. PESCARA 67-58

BCC Vasto: Sergio 9, Di Carmine G. 16, Di Pierro 15, Sabetta , Di Tizio 9, Ierbs , Durini 7, Menna , Marinelli 2, Serroni 9. All. Di Salvatore.

Amatori Pescara: Pepe 2, Rajola 17, Maino 5, Buscaìno 15, Masciarelli , Timperi Mar. 2, Timperi Mat. , Di Donato 5, Di Carmine A. 2, Dip 10. All. Fabbri.

Arbitri: Dionisi di Fabriano e Vita di Ancona.

Parziali: 17-12; 34-31; 50-49.

Note: 5 falli Pepe al 40'; tiri da 3: Vasto 4/17 Amatori 9/25; tiri da 2: Vasto 18/36 Amatori 11/24; tiri liberi: Vasto 19/22 Amatori 9/12