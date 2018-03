Pallavolo. La Sieco Service Ortona non c'è. Il Monza passa 3-0 senza difficoltà

ORTONA. In un match a senso unico, a Ortona il Vero Volley ha conquistato tre punti importanti in quello che poteva essere definitivo un vero e proprio scontro diretto d'alta classifica. La Sieco non è mai stata in grado di competere con i lombardi che in appena tre set sono riusciti a portare a casa l'intero bottino in palio. Non è bastato agli ortonesi il ritorno in campo di Leano Cetrullo dopo l'infortunio. E' mancato ad esempio il prezioso apporto di Galliani, che non è riuscito ad esprimersi come ci ha abituati in questo campionato. Il Vero Volley Monza, approfittando anche della serata poco positiva degli Impavidi, si è dimostrato formazione forte e in grado di competere per il successo finale di questo torneo di Serie A2.

La cronaca. Sieco Service in campo con Lanci in regia, il rientrante Cetrullo opposto, Galliani e Bruno schiacciatori, Simoni e Sborgia al centro, Zito libero. Dall'altra parte il Vero Volley risponde con Tiberti al palleggio, Padura Diaz opposto, Botto e Bonetti schiacciatori, Vigil Gonzalez e Elia al centro, Pieri libero.

Monza inizia subito con grande personalità, bramosa di riscattare la sconfitta in Coppa Italia contro Padova. Al time out tecnico il Vero Volley guida i giochi 7/12. Coach Lanci sostituisce Galliani per Gemmi (16/19). Il cambio non apporta tuttavia la giusta cura e il parziale si chiude 18/25.

Torna in campo Galliani per il secondo parziale, in cui si nota molto più equilibrio. Al tempo tecnico la Sieco e' avanti 12/11. Nella seconda parte del set però il Vero Volley conquista un break importante (17/21). Coach Lanci corre ai ripari con un time-out che a poco serve (21/25).

La Sieco fa fatica e il terzo set racconta la stessa cosa dei primi due. Time out tecnico con i monzesi in vantaggio 10/12. Il punteggio scorre tutto a favore del Vero Volley e l'Impavida si arrende 21/25. Monza può così festeggiare un netto successo per 0-3 (18/25-21/25-21/25).

Adesso la sosta per ricaricare le batterie e riprendere il giusto piglio in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà la Sieco opposta all'Elettrosud Brolo.

E' stata una serata difficile per gli Impavidi, come testimoniato anche dalle parole del libero Zito: "Abbiamo fatto forse la più brutta partita di questo campionato. Siamo stati poco incisivi in battuta semplificando il lavoro di Tiberti, che ha potuto giocare al meglio lasciando spesso i suoi attaccanti con il muro a uno. Lo stesso discorso vale per la ricezione, che non ha di certo facilitato il nostro palleggiatore nel suo compito. Dobbiamo dimenticare questa partita e rimboccarci le maniche in allenamento per raggiungere i traguardi prefissati a inizio stagione. Adesso riposeremo e avremo così il tempo di recuperare per andare poi a Brolo, dove troveremo una squadra che ha perso diversi elementi di spicco. Spettera' a noi affrontarla con la mentalità giusta. Mi dispiace per i nostri tifosi che hanno assistito ad una prestazione non al meglio, ma sono sicuro che dalla prossima partita saranno ancora al palazzetto ad incitarci come sempre".



TABELLINO



Sieco Service Impavida Ortona: Cetrullo 16, Simoni 5, Guidone n.e., Bruno 9, Matricardi, Galliani 4, Gemmi, Pappada' n.e., Sborgia 8, Di Meo, Lanci, ZIto (L), Orsini n.e.

Vero Volley Monza: Procopio (L), Elia 9, Bonetti, Preval n.e., Tiberti 4, Padura Diaz 13, Pieri (L), Vigil Gonzalez 10, Olivati n.e., Botto 13, Cozzi n.e., Puliti 9, Krumins