Basket. Domani derby da brividi tra Amatori e Vasto. Tutto facile per Giulianova e Lanciano

ABRUZZO. Si profila un derby molto atteso ed interessante quello di domenica tra BCC Vasto ed Amatori. Sicuramente due tra le migliori sorprese di tutta la categoria si affronteranno con lo spirito del classico derby, con i pescaresi che mirano a difendere ancora la seconda posizione della classifica (condivisa con Rieti) e la BCC che invece punta all’aggancio, visti i soli due punti che separano le due formazioni nella graduatoria. All’andata venne giocata una gara bella agonisticamente ma bruttina sotto l’aspetto tecnico e della spettacolarità, con basso punteggio e molti errori su entrambi i fronti. La spuntarono i pescaresi (61-59) dopo un supplementare e dopo aver dilapidato negli ultimi cinque minuti della quarta frazione, un decoroso vantaggio smontato dalla determinazione dei vastesi. Ci pensò Maino con due tiri liberi trasformati negli ultimi secondi dell’overtime a sugellare la vittoria pescarese, alla fine di una gara nella quale si rivelò top scorer con 23 punti all’attivo. Da quell’epoca, entrambe le abruzzesi hanno percorso una strada positiva che le ha stabilizzate nella fascia alta della graduatoria, con chiare ambizioni di play-off per entrambe che a questo punto non si possono disconoscere, pur non essendo magari state pronosticate alla vigilia. Sulla scia positiva di due vittorie consecutive, le due formazioni mostrano di attraversare un discreto periodo di forma. Di rilievo la vittoria dei ragazzi di Di Salvatore, nell’ultima gara giocata, sul campo del Palestrina, mentre più agevole risulta il successo interno di coach Fabbri sul Fondi. Sarà uno scontro diretto nel quale ogni pronostico appare possibile, alla fine di una gara equilibrata e combattuta che si presume appagherà i numerosi tifosi al seguito delle due contendenti. L’Amatori avrà ancora una volta l’occasione di salutare il suo ex capitano Gianluca Di Carmine, oggi punto di forza della BCC, che se la giocherà, tra gli altri, anche con il fratello Alessio, giovane del vivaio Amatori aggregato stabilmente alla corte di Fabbri. Appuntamento ghiotto dunque per domenica 29 gennaio, alle 18.00, al Pala BCC di Via Conti Ricci di Vasto, per un derby molto stimolante, che sarà diretto da Alessio Dionisi di Fabriano e Marco Vita di Ancona.

Nello stesso girone il Giulianova domenica al PalaCastrum ospita il Valdiceppo. Gara dall'esito quasi scontato per i giuliesi, con gli umbri fanalino di coda e battuti ben 12 volte in 14 incontri di campionato.

Nel Girone D la Bper Lanciano ospiterà in casa domenica il Monteroni, ultima forza del torneo insieme al Taranto con soltanto 4 punti all'attivo. Impegno in discesa per i frentani che cercano punti preziosi per salire ulteriormente in graduatoria.