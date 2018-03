Pallavolo. Campionato fermo e test utile della Sieco Service Ortona col Potenza

ORTONA. Fermo il campionato, la Sieco ha svolto questo pomeriggio un test a Potenza Picena con la locale squadra della B-Chem. Un allenamento congiunto che si ripeterà anche giovedi prossimo, alle ore 17:30, al Palasport di Ortona.

Il test è stato vinto 0-4 (21-25/22-25/20-25/24-26) dalla Sieco.

Tante soluzioni provate da entrambe le formazioni. Per l'Impavida buona la grinta e il carattere. Ottima la prova degli attaccanti e il fondamentale del muro. Ortona ha difeso la propria metà campo con attenzione ed è stata brava a recuperare l'unico set che l'ha vista sotto, il quarto. Da segnalare il rientro di Cetrullo dopo lo stop per infortunio.

Queste le parole di coach Lanci a fine test: "È andata bene ed è stato utile come allenamento. Ho fatto girare la squadra e ho visto serietà e attenzione. E' stata buona l'intensità da parte dei ragazzi. Ora un pò di riposo, prima di tornare in palestra martedì".

La squadra continua dunque il percorso di preparazione all'importante partita di domenica 19 gennaio, quando gli Impavidi ospiteranno il Vero Volley Monza in un match che si preannuncia di altissimo livello.

L'Ortona in classifica occupa con grande merito la quinta posizione a quota 21 punti. A sei lunghezze dal terzo posto e dalla coppia Matera-Monza ed a più due dalla sesta piazza, occupata dall'Itely Milano. L'obiettivo degli abruzzesi è quello di centrare una tranquilla salvezza per poter regalare per un altro anno la gioia della prestigiosa Serie A2 ai propri tifosi per un'altra stagione.