Basket. Finalmente la Globo Giulianova torna al successo. Battuto 62-56 l'Orvieto

ORVIETO. La Globo Giulianova riassapora il gusto della vittoria che ormai mancava da qualche giornata di troppo andando a violare in campo della Telematica Orivieto, squadra in buona forma e reduce da due vittorie casalinghe. Il +6 finale (56-62) premia i ragazzi di coach Francani bravi a non disunirsi dopo aver dilapidato 17 punti di vantaggio accumulati nel corso del match e ancor più bravi nel dominare gli ultimi minuti di gara.

Partita avara di canestri e con molti errori al tiro ma più che il bel basket l'obiettivo numero uno era raccoglie i due punti in palio. Dopo una prima parte di primo parziale abbastanza equilibrata (10-12 al 7') la Globo scaldava la mano dai 6,75 e con tre triple consecutive dei "big" Gallerini e Martin Caruso, allungava fino a staccare i padroni di casa con un vantaggio in doppia cifra che i giallorossi manterranno fino al riposo lungo (24-37 al 20'). La Globo al ritorno in campo allungava ancora e grazie ad un canestro di Sacripante si portava al 24' al massimo vantaggio sul punteggio di 24-41. Da quel momento però iniziava la rimonta dei padroni di casa che appoggiandosi alla coppia Palmerini-Agliani, prima riducevano lo svantaggio a sole 3 lunghezze (40-43 al 30') e poi dopo 3' dall'inizio del quarto parziale sorpassavano grazie ad una tripla del "solito" Palmerini che dava il 46-45: primo vantaggio casalingo della gara. La Globo nonostante la veemente rimonta della Telematica Orvieto non si perdeva d'animo e grazie alla maggiore esperienza e all'ottima serata di Gallerini e Caruso, mvp della serata, allungava nuovamente nel punteggio fino al 56-62 che chiudeva la gara e dava ai giallorossi una meritata vittoria.

Prossimo impegno per la Globo, sabato prossimo in casa contro Perugia.



ORVIETO BASKET - GLOBO GIULIANOVA 56-62 (12-19, 12-18, 16-6, 16-19)



Orvieto Basket: Trinchitelli, Ciriciofolo, Agliani 14 (4/7, 2/3), Rovere 3 (0/2, 1/3), Palmerini 11 (2/6, 2/4), Mirone, Marcante 12 (4/8, 1/4), Battistelli, Negrotti 10 (2/4, 2/6), Candido 6 (2/7)

Globo Giulianova: Marmugi 8 (2/5, 0/3), Cianella, Sacripante 4 (2/5, 0/2), Mennilli 5 (1/1, 1/2), Caruso 25 (4/10, 4/7), Travaglini 5 (1/2, 1/2), Scarpetti, Gallerini 15 (3/4, 3/7) N.E.: Pira, Marinucci