Vince solo il Celano. Ko Sulmona e Giulianova. Nel derby pari Amiternina-Angolana

ISERNIA-GIULIANOVA 1-0

ISERNIA:Tomarelli; Orsini, De Matteo; Fontana, Squittieri, Pepe; Marangon, Quintiliani (32’ Pellegrino), Riccardi, Panico, Damizia (23’ st Frascone). All.: Califano.

CITTA' DI GIULIANOVA: Melillo; Tayki, Lo Russo (20’ st Venneri); Conti, Catalano, D’Orazio; Sorrentino, Fantini, Broso (39’ st De Patre), Rinaldi, Puglia. All.: Ronci.

Arbitro: Colinucci di Cesena; Assistenti: Summa-Piccolo

Rete: p.t. 46’ Panico

AGNONESE-SULMONA 1-0





OLYMPIA AGNONESE (4-4-2): Biasella; Pifano, Litterio, Antonelli, Maresca; Ricamato, Di Lullo, Rolli (43’ st Parmense), Esposito; Di Benedetto (47’ st Orlando), Troccoli (12’ st Mancini).

A disp.: Vescio, Patriarca, Catalano, Pettrone. All.: Urbano.

SULMONA (4-2-3-1): Meo; Scuoch, Di Ciccio, Fraghì, Pezzullo; Cavasinni, Lorenzetti; Spadari, Magaddino, Bernardo (34’ st Petrigni), Simeoli (15’ st Taliano). A disp.: Bighencomer, Sulli, Amedoro, Graziani, Paolillo, Sorrentino. All.: Luiso.

Arbitro: Citarella di Matera.

Marcatori: 18’ st rig. Esposito.

Note: spettatori 400 circa. Espulsi: al 21’ st Fraghi (doppia ammonizione), al 33’ st Esposito (proteste), al 40’ st Lorenzetti (doppia ammonizione). Ammoniti: Scuoch, Di Lullo, Rolli, Spadari, Pezzullo, Fraghi, Lorenzetti, Di Ciccio, Litterio. Angoli 3-2 per il Sulmona. Recupero: pt 2’; st 4’.

CELANO-JESINA 2-0

CELANO: Bartoletti, Evangelisti, Simeoni, Tarantino, Villa, Fuschi, Lancia (39'st. Mancini), Granaiola, Aquaro, Mercogliano (21'st. Calabrese), Bolzan (45'st. Bordi). A disp: Montagliani, Castellani, Kuka, Vendembia, Capodacqua, Dema. Allenatore: Luigi Morgante

JESINA: Giovagnoli, Gasparini, Carnevali, Strappini Marco, Tafani, Tombari, Strappini Simone (11'st. Rossini), Cardinali Nicola (11'st. Berardi), Traini, Cardinali Mattia, Mbaye (25'st. Pierandrei). A disp: Tavoni, Tullio, Campana, Alessandrini, Sassaroli, Bastianelli. Allenatore: Francesco Bacci

ARBITRO: Graziella Pirriatore di Bologna. Assistenti: D'Arco e Marrone di Salerno.

MARCATORI: 4'pt. Bolzan, 32'pt. Aquaro

NOTE: Ammoniti: Simeoni (C); Mbaye, Gasparini, Cardinali N., Traini, Carnevali (J)

RECUPERO: 1'pt.; 4'st.

ANGOLANA-AMITERNINA 1-1





RC ANGOLANA: Angelozzi, Giammarino, Natalini, Farindolini, Mendoza Zuccotti, Di Camillo, Lib Alizadeh (1´st Di Domizio), Francia, Isotti(30´st Forlano), Vespa(1´st Giansante), Pagliuca. A disp: Lupinetti, Cancelli, Cialini, Cipressi, Sborgia, Ricci. All. Bordoni (Donatelli squalificato)

AMITERNINA: Spacca, Dawid Lenart, Mariani, Valente, Santilli, Loreti, Fermo(1´st Shipple), Petrone, Cerroni(15´st Terriaca), Lukasz Lenart, Bocchino( 35´st Peveri). A disp: Venditti, Nuzzo, Holzknecht, L. Giansante, Cipolloni, Del Coco. All. Angelone

Arbitro: Giuseppe Manzi di Nocera Inferiore

Reti: 23´pt L. Lenart, 7´st Pagliuca.

Espulsi: 76´ Di Camillo (doppia ammonizione). Ammoniti: Isotti, Vespa, D. Lenart e Mariani.

Spettatori 200 circa. Angoli 1-3. Recupero: 1´pt e 4´st