Basket. La Proger Chieti è indomabile. Superata 72-61 in trasferta Recanati

RECANATI. Sconfitta pesante per il Basket Recanati nella corsa alla salvezza. Nella prima giornata di ritorno della Lega 2 Silver i giallo blu perdono in casa contro la Proger Chieti per 61 a 72, fallendo il bis di successi che in molti si auguravano dopo la confortante prova di sette giorni fa contro l'Acmar Ravenna. Al PalaCingolani i giallo blu soffrono la grinta di una squadra teatina che arrivava da quattro sconfitte di fila, e sono costretti ad inseguire sempre il risultato. All'intervallo gli ospiti sono infatti avanti di 9 lunghezze e nel terzo periodo riescono ad allungare addirittura al + 16. Poi la reazione dei ragazzi di coach Pozzetti, trascinati da un Fantinelli in gran forma che prende per mano i compagni di squadra. I giallo blu arrivano addirittura al -4 ma è troppo tardi. Chieti, negli ultimi secondi, sferra il colpo decisivo e porta via due punti pesantissimi perchè si porta a + 4 sui giallo blu che invece restano in penultima posizione di classifica. Al fischio della sirena qualche momento di nervosismo con una mini invasione di campo da parte di alcuni tifosi, stuzzicati da un gesto provocatorio di un giocatore teatino. Il tutto a sottolineare un momento non particolarmente felice in casa giallo blu, con la dirigenza che in settimana dovrà decidere se continuare la stagione con il vice coach Pozzetti o affidare l'organico ad una figura di esperienza dopo l'esonero di Bernardi.

TABELLINO

Basket Recanati: Gnaccarini 7 (2/2), Pierini 8 (2/7), Fantinelli 12 (5/5), Tavon Mosley 11 (4/13, 0/2), Stefanini, Pullazi, Starring 9 (1/1, 2/6), Tortu' 2 (0/4, 0/1), David Pettinella 12 (5/8) N.E.: Mordini. Allenatore: Pozzetti

Tiri Liberi: 17/26 - Rimbalzi: 29 21+8 (David Pettinella 10) - Assist: 7 (Fantinelli 3) - Cinque Falli: Pierini

Proger Chieti: Glover 2 (1/3, 0/1), Gialloreto 7 (0/2, 2/5), Comignani, Raschi 12 (4/4, 0/3), Di Emidio 2 (1/5), Diomede 15 (4/5, 1/1), Cardillo 5 (2/5), Soloperto 11 (5/9), Shaw 18 (5/6, 2/5) N.E.: Bini

Allenatore: Marzoli

Fonte: www.radioerre.net