Basket. L'Amatori Pescara senza fatica regola 86-62 il Fondi

PESCARA. Prima di ritorno agevole per L'Amatori che regola senza affanno al Virtus Fondi in una gara a senso unico che ha visto i pescaresi saldamente in vantaggio fin dalla palla a due iniziale. Una vittoria che conferma la seconda posizione in classifica, e che ha consentito, visto l'andamento della gara, di sperimentare diverse soluzioni tattiche con largo utilizzo dei più giovani. Cronaca lineare, con i ragazzi di Fabbri ad imporre gioco e vantaggio senza correre rischi, con scarti consistenti fin dalle prime battute. Con Dip padrone assoluto dei tabelloni e tutti gli altri bravi nella conclusioni (forse agevolati anche dalla non impeccabile difesa ospite), i pescaresi stentano solo nel tenere a bada Lilliu (primo nella media punti dell'intera DNB) che alla fine risulterà di gran lunga il migliore dei suoi nonché top scorer della gara con 30 punti all'attivo. Cronaca lineare, con locali in costante e consistente vantaggio, con ampio spazio anche all'utilizzo dei più giovani, tra i quali si registra l'esordio di Cristian Di Fonzo, classe 1998, in campo per oltre 8 minuti con 2 punti e tre rimbalzi. Gli ultimi quattro minuti Fabbri ha schierato una formazione di soli under senza compromettere alcunché. Due punti importanti e di conferma che costituiscono il miglior presupposto per il derby di Vasto di domenica prossima, tra due formazioni in forma e sicuramente tra le migliori sorprese del girone. Stabilite intanto le date delle gare preliminari della Final Four di Coppa Italia della DNB da giocare contro il Givova Scafati, prima classficata nel girone D alla fine del girone di andata. La gara di andata si giocherà a Pescara mercoledì 22 gennaio alle 20.30, quella di ritorno a Scafati il 5 febbraio.

AMATORI PALL. PESCARA -VIRTUS FONDI 86 -62



Amatori Pescara: Pepe 7 , Rajola 8 , Maino 19, Buscaino 8 , Di Fonzo 2, Masciarelli 2 , Timperi Mar. , Timperi Mat. 4 , Di Donato 14 ,Dip 22 . All. Fabbri. Virtus Fondi: Di Manno , Romano 5 , Perini 6 , Fazzone, Lilliu 30 , Di Rocco 4 , Gattesco 4, Porfido 10 , Carnevale , Di Marzo 3 . All. Kalaja.

Arbitri: Ferretti di Nereto e De Panfilis di Pescara

Parziali: 29-14; 52-29; 73-42.

Note: 5 falli: nessuno. Tiri da 3: Amatori 9/33 Fondi 6/20 , tiri da 2: Amatori 31/73 Fondi 19/53 , tiri liberi: Amatori 5/7 Fondi 6/7 .