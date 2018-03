Basket. Natale amaro per l'Amatori Pescara. Montegranaro passa 71-65

PESCARA. Dopo cinque vittorie di fila, l'Amatori conosce la prima sconfitta interna stagionale. La Poderosa Montegranaro ha violato il Palaelettra dopo una gara molto equilibrata, gradevole e ben combattuta, nella quale le due contendenti si sono rincorse frequentemente nello spazio di pochi punti. Alla fine è prevalsa la maggior precisione ed attenzione degli ospiti nell'ultima frazione, ospiti che si sono confermati ben attrezzati sia fisicamente che tecnicamente, la cui classifica non ne rende certo il giusto valore. Amatori appannata soprattutto nel finale, ed in difficoltà contro la difesa a zona disposta per lunghi tratti dal nuovo tecnico marchigiano Steffè. Dopo un avvio di marca pescarese (12-2 al 4') l'innesto di Berdini in regìa riporta in poche azioni la situazione in equilibrio. Così, per tutta la seconda frazione le due formazioni si alternano nel vantaggio nello spazio di un solo punto. Dopo il riposo, sono i pescaresi a tentare un timido allungo (47-40 al 25') ma è il duo Berdini/Temperini che con le conclusioni pesanti firma il recupero degli ospiti. Nell'ultima e decisiva frazione, i pescaresi trovano difficoltà nella manovra offensiva, nella quale la buona vena del solo Rajola non è sufficiente a rimediare al disagio. La difesa a zona consente al Poderosa di raggranellare un modesto vantaggio (57-65 al 35') a fronte del quale vanno a salve tutti i tentativi di recupero da fuori dei pescaresi, in un finale deciso comunque solo all'ultimo minuto, e che ha mantenuto vivol'interesse per la partita fino al fischio finale.

Amatori Pescara - Poderosa Montegranaro 65-71

Amatori Pescara: Pepe 9, Rajola 19 , Maino 13, Buscaino 11 , Masciarelli , Timperi Mar. 1 , Timperi Mat., Di Donato 6 , Di Carmine , Dip 6 . All. Fabbri.

Poderosa Montegranaro: Cernivani , Redolf 5 , Berdini 20 , Sabbadini 8 , Cantarini, Carpineti 4, Temperini 17 , Catakovic , Nobile 6 , Magrini 11. All. Steffe'

Arbitri: Spinelli di Roma e Lupelli di Aprilia.

Parziali: 21-21; 37-34; 52-56. Note: 5 falli: Pepe. Fallo tecnico a Pepe al 18', ed alla panchina Amatori al 34'. da 3: Amatori 10/28 Montegranaro 10/24 , tiri da 2: Amatori 17/37 Montegranaro 14/30 , tiri liberi: Amatori 1/2 Montegranaro 13/18 .