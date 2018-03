Basket. La Globo Giulianova saluta il 2013 con una sconfitta 68-67 col Palestrina

PALESTRINA. L'ultima partita del 2013 non è fortunata per la Globo Giulianova di coach Francani, che esce sconfitta dal campo della Pallacanestro Palestrina, al termine di una partita decisa solamente all'ultimo tiro. Il 68-67 finale premia la formazione di casa, che grazie alla grande prestazione di Sammoggia, autore di ben 30 punti, è riuscita ad avere la meglio su una Globo che ha dovuto far a meno di Marmugi, squalificato per un turno, e penalizzato dalla cattiva serata realizzativa di Andreani, fermo a quota zero. Non è bastato un grande Gallerini, top scorer giallorosso con 27 punti, a far volgere le sorti della gara in favore di una Globo che è rimasta nella partita praticamente per tutti i 40' di gioco.

I giallorossi infatti dopo aver chiuso avanti il primo quarto di 8 lunghezze (12-20), e camminato a braccetto dei padroni di casa sia nel secondo che nel terzo quarto (32-30 al 20' e 49-51 al 30') ad inizio ultimo parziale, dopo tre minuti, andavano sotto nel punteggio di 7 lunghezze (58-51) dando l'impressione di aver accusato il colpo. Gallerini e Caruso alzavano il livello di gioco e la Globo nell'arco di 6' ribaltava il punteggio portandosi sul 62-67 con 86" da giocare sul cronometro. Nel momento peggiore Palestrina con Rossi e Sammoggia, pescava due triple consecutive che capovolgevano le sorti della gara (68-67). Nell'ultima azione Sacripante provava il tutto per tutto buttandosi dentro, gli arbitri, pessima la loro serata, non ravvisavano il fallo ed il play giallorosso non riusciva così a segnare il canestro della vittoria.

Prossimo appuntamento per la Globo, domenica 5 gennaio, in casa contro il Porto Sant'Elpidio.

PALL. PALESTRINA - GLOBO GIULIANOVA 68:67 (12-20, 32-30, 49-51)

PALL. PALESTRINA: Rossi 21, Molinari, Di Giacomo 1, Brenda 2, Sammoggia 30, Baroni 1, Perna, Omoregie 4, Cara 4, Perna. All. Longano

GLOBO GIULIANOVA: Sacripante 8, Andreani, Caruso 12, Travaglini 10, Gallerini 27, Pira 5, Cianella 3, Mennilli 2, Scarpetti, Marinucci. All. Francani