Rugby. L'Aquila si regala un Natale un po' più sereno. Domati 35-12 i Lyons Piacenza

PIACENZA. Sul campo dei Lyons Piacenza termina 35 a 12 in favore dei neroverdi che, conquistando il bottino pieno, mantengono la vetta della classifica a otto lunghezze dal Pro Recco, secondo, e chiudono imbattuti il girone di andata.

“Abbiamo iniziato determinati ed impostato il nostro gioco, divenendo protagonisti di un grande primo tempo in cui siamo andati a segno tre volte, grazie al buon possesso di palla ed al ritmo alto col quale abbiamo condotto il match. Nella ripresa, invece, abbiamo permesso la riscossa del Piacenza, peccando di indisciplina e, con meno possesso dell’ovale, giocando più in difesa. Ciò nonostante, grazie anche ai ragazzi entrati dalla panchina, siamo riusciti a tenere in doppia inferiorità numerica e a mettere a segno la meta del bonus. – ha dichiarato il tecnico Raineri – Abbiamo così raggiunto il nostro obiettivo: chiudere imbattuti il girone di andata (9 vittorie e 2 pareggi per i neroverdi): voglio rivolgere i miei complimenti sinceri a tutti i giocatori che, anche di fronte alle difficoltà societarie legate al problema degli stipendi arretrati, hanno mostrato una grande professionalità. Ora ci godiamo un po’ di riposo (gli atleti svolgeranno lavoro individuale) prima di riprendere gli allenamenti il 6 gennaio e prepararci al girone di ritorno, consapevoli di dover dimostrare ancora tanto” – ha concluso l’allenatore dei neroverdi Nanni Raineri.

A Piacenza L’Aquila parte subito forte, determinata a vincere l’incontro: al 18’ è Matzeu a muovere per primo il risultato trovando i pali di un calcio di punizione. Dopo cinque minuti è l’ala Bonifazi a schiacciare l’ovale oltre la linea avversaria, Matzeu trasforma e porta i neroverdi sul 10 a zero. A seguire ancora un calcio di punizione realizzato dall’apertura aquilana e, sul parziale di 13 a zero, è capitan Zaffiri che mette a segno la seconda segnatura dell’incontro, finalizzando il grande lavoro degli avanti. Sul parziale di 18 a zero L’Aquila alza ancora il ritmo: ecco che al 35’ arriva la terza meta neroverde firmata dal mediano di mischia Michel, Matzeu trasforma e quando il direttore di gara manda le squadre a riposo il punteggio è di 25 a zero a favore degli ospiti.

Nella ripresa i padroni di casa tornano in partita e superano due volte la linea di meta neroverde: al 23’ con l’apertura Barraud ed al 34’ con Buondonno; ma L’Aquila non si arrende, cerca ancora il bonus e nonostante la doppia inferiorità numerica trova la quarta segnatura con il centro Castle,

A.S.D. Sitav Rugby Lyons Piacenza- L’Aquila Rugby 1936 12—35 (0 - 5)

MARCATURE: Pt: 18’ C.P. L’Aquila 15 Matzeu (0 – 3), 23’ meta L’Aquila 14 Bonifazi, tr Matzeu, (0 – 10), 31’ C.P. L’Aquila 15 Matzeu, (0 – 13), 33’ meta L’Aquila 7 Zaffiri, (0 – 18), 35’ meta L’Aquila 9 Michel tr 15 Matzeu (0 – 25).

IIo Tempo: 23’ meta Lyons 10 Barraud tr 10 Barraud (7 – 25), 25’ cp Matzeu (7 – 28), 34’ meta lyons 13 Buondonno (12 – 28) 49’ meta L’Aquila 13 Castle tr. 15 Matzeu (12 – 35)

A.S.D. Sitav Rugby Lyons Pc: 15 Rossi Matteo (Cap)(27° I° t 22 Gherardi), 14 Missaglia Umberto, 13 Buondonno Andrea, 12 Mortali Michele, 11 Cammi Gianluca, 10 Barraud Aristide, 9 Alfonsi Giacomo, 8 Benelli Mirko (V.Cap)(17° II° t. 0 Bance), 7 Fornari Nicola, 6 Rancati Davide, 5 Nucci Paolo, 4 Baracchi Davide(1° II° t. 23 Sciacca), 3 Cò Angelo( 1° II° t. 16 Paoletti), 2 Wahabi Said(1° II° t. 17 Silvestri), 1 Parmigiani Maurizio(1° II° t. 18 Ferri).

A disposizione:16 Paoletti Tino, 17 Silvestri Federico, 18 Ferri Mattia, 0 Bance Abdoul Nourou, 25 Soffientini Andrea, 21 Colpani Paolo, 22 Gherardi Marcello, 23 Sciacca Giuseppe.

All.ri Mozzani Bruno, Rolleston Kelly.

L’Aquila Rugby 1936 : 15 Matzeu Simone, 14 Bonifazi Alberto, 13 Castle Steven David, 12 Lorenzetti Riccardo, 11 Varani Diego, 10 Lofrese Andrea, 9 Michel Federico, 8 Ceccarelli Simone(30° II° t. 18 Breglia), 7 Zaffiri Maurizio(21° II° t. 19 Cialone), 6 Lofrese Andrea, 5 Fiore Lorenzo(21° II° t. 23 Di Cicco), 4 Caila Adolfo Roberto Erasmo, 3 Brandolini Antonio(17° II° t. 17 Iovenitti), 2 Subrizi Dario(28° II°t. 16 Cocchiaro), 99 Milani Luigi(V.Cap.).

A disposizione: 16 Cocchiaro Alessio, 17 Iovenitti Stefano, 18 Breglia Nicola, 19 Cialone Alessandro, 20 Carnicelli Giancarlo, 21 Palmisano Francesco, 22 Biasuzzi Elia, 23 Di Cicco Luca.

All . Raineri Giovanni

Arbitro: Vivarini (Padova)

Meteo: Cielo coperto temperatura 5-6° .

Cartellini gialli: 30’ st L’Aquila Milani; 40’ st L’Aquila Bonifazi.

Punti in classifica Piacenza 0 L’Aquila 5