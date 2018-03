Pallamano. In Serie A sorridono Teknoelettronica Teramo e Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B non si ferma la Terraquilia Carpi, che passa sul 28-35 (p.t. 15-19) in casa dell’Estense e tiene a distanza le inseguitrici. Prima fra queste, l’Ambra: i toscani superano nettamente la Nuova Era Casalgrande, 33-18 il finale (p.t. 16-10). Terza piazza nelle mani della TeknoElettronica Teramo, trascinata dall’azzurro Vaccaro nel 31-20 (p.t. 16-11) con cui viene superata la Farmigea al Pala Acquaviva. La 13esima giornata porta il quarto successo in campionato per la Luciana Mosconi Dorica, che in casa vince 34-24 (p.t. 19-12) sul Bologna. Castillo è il top-scorer del match, 10 le sue reti.

Nel Girone C undicesima vittoria consecutiva in campionato della Junior Fasano, che allunga ancora la propria serie positiva col 22-24 (p.t. 9-11) in casa del Fondi. È un risultato che conferma i pugliesi in vetta alla classifica, e che rallenta la corsa della squadra del tecnico De Santis, superata dal CUS Palermo: i siciliani hanno la meglio sul Geoter Gaeta col finale di 29-36 (p.t. 11-17) e salgono così in seconda posizione. Balzo in avanti anche per il Teamnetwork Albatro, che tra le mura amiche batte 27-24 (p.t. 14-10) la Lazio. Quarto risultato utile per il CUS Chieti. Gli abruzzesi vincono 31-21 (p.t. 17-7) contro il Benevento al Pala Santa Filomena.

Teknoelettronica Teramo – Farmigea 31-20 (p.t. 16-11)



TeknoElettronica Teramo: Di Marcello, Leodori 5, Marano 1, Barbuti 3, Gabriele, Santucci, Murri 4, Nikocevic 7, Di Giandomenico, Valeri 2, Vaccaro 9, Collevecchio, Lodato, Di Giulio. All: Marcello Fonti

Farmigea: Munda, Mannocci, Anelli 1, Piletti 2, Bufoli, Mancini 4, Perfigli 1, Spadavecchia 1, Benedetti, Mazzi 4, Cascone 2, Lorenzini 1, Tabanelli 1, Meoni 3. All: Sergio Cavicchiolo

Arbitri: Bassi – Scisci

La classifica aggiornata: Terraquilia Carpi 33 pti, Ambra 30, TeknoElettronica Teramo 27, Romagna 19, Estense 17, Luciana Mosconi Dorica 13, Nuova Era Casalgrande 9, Bologna 6, Farmigea 2

CUS Chieti – Benevento31-21 (p.t. 17-7)



CUS Chieti: Anzaldo, Colaprete, Giampietro 6, Wolter 1, Paolucci 1, Pieragostino 6, Giuffrida 5, Di Marco, Savini A. 5, Savini M. 1, Milia 1, Pellicciotta, Rigante 5, Odoardi. All: Silvano Seca

Benevento: Taurian 7, Luciani L. 3, Luciani R, Longobardi, Sangiuolo A. 7, Sangiuolo G. 1, Testa 1, Buonocore 1, Grande, Chiumento, Schipani, Doldan, Pinto 1, De Cristofaro. All: Giustino Ciullo

Arbitri: Fato – Guarini

La classifica aggiornata: Junior Fasano 33 pti, CUS Palermo 22, Fondi 21, Lazio 20, Benevento 18, Teamnetwork Albatro 18, CUS Chieti 11, Conversano 9, Geoter Gaeta 1. *una partita in meno