Pallamano. In Serie A perdono sia Teknoelettronica Teramo sia il Cus Chieti

ABRUZZO. Nel Girone B decima vittoria consecutiva della Terraquilia Carpi, che vince nettamente contro la Luciana Mosconi Dorica: la sfida termina 34-16 (p.t. 17-7) e gli emiliani mantengono il primato in classifica. Dietro al Carpi si muove l’Ambra, dopo il 25-35 (p.t. 10-20) in casa della Farmigea nel derby toscano, mentre arriva uno stop contro il Romagna per la TeknoElettronica Teramo; la partita finisce 28-24 (p.t. 17-10), Teramo è così terza. Ultimo risultato di giornata: 31-34 dell’Estense in casa della Nuova Era Casalgrande, a ribaltare il 16-15 in favore della squadra di Galluccio dopo i primi 30′ giocati.

Nel Girone C il Fondi balza solitario al secondo posto della classifica – la vetta è sempre del Fasano, che osservava un turno di riposo – dopo il netto 21-33 maturato sul campo del Benevento, che invece perde posizioni in classifica in seguito ai risultati odierni. Vince anche la Lazio, infatti, che fa propri i tre punti nel derby contro il Geoter Gaeta: match che si chiude sul 31-28 (p.t. 17-16). Quarto posto al CUS Palermo, vincente 36-30 (p.t. 17-16) contro il CUS Chieti, tra le mura amiche. Trascinato da Brancaforte, il Teamnetwork Albatro espugna il Pala San Giacomo, in casa del Conversano, ribaltando il 14-13 dei primi 30′ e imponendosi sul 26-27.

Romagna – TeknoElettronica Teramo 28-24 (p.t. 17-10)



Romagna: Bulzamini D, Caroli, Ceroni 4, Manuele Folli, Matteo Folli 3, Venturi 5, Mandelli, Tassinari D, Santilli 3, Ceso 8, Minoccheri, Dall’Aglio 1, Rossi, Tassinari F. 4. All: Domenico Tassinari

TeknoElettronica Teramo: Leodori 1, Marano 1, Barbuti 1, Gabriele 3, Santucci, Murri, Nikocevic 2, Luongo, Di Giandomenico, Vaccaro 9, Canzanese, Lodato, Pagano 7. All: Marcello Fonti

Arbitri: Colasanto – Felice.

La classifica aggiornata del Girone B: Terraquilia Carpi 30 pti, Ambra 27, TeknoElettronica Teramo 24, Romagna 19, Estense 17, Luciana Mosconi Dorica 10, Nuova Era Casalgrande 9, Bologna 6, Farmigea 2

CUS Palermo – CUS Chieti 36-30 (p.t. 17-16)



CUS Palermo: Titone, Laplaca 4, Tornambè 4, Krasovec 14, Maltese, Rosso 7, Mondello, Quaranta, Di Gregoli, Ioppolo 4, Errante, Rallo, Gottuso 3, Cassata. All: Walter Pezzer

CUS Chieti: Anzaldo, Mariotti, Giampietro 5, Wolter 1, Paolucci 3, Pieragostino 6, Di Marco, Savini A. 1, Savini M. 4, Giuffrida 8, Pellegrini S, Rigante 2, Pellegrini D. All: Silvano Seca

Arbitri: Cosenza – Schiavone

La classifica aggiornata del Girone C: Junior Fasano 30 pti, Fondi 21, Lazio 20, CUS Palermo 19, Benevento 18, Teamnetwork Albatro 15, Conversano 9, CUS Chieti 8, Geoter Gaeta 1