Serie D. Giulianova batte Sulmona. Il Celano ne fa 11. Ok Amiternina. Male l'Angolana

RENATO CURI ANGOLANA-VIS PESARO 2-3



RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2): Lupinetti; Natalini, Mendoza Zuccotti, Di Camillo, Cancelli; Lib Alizadeh (9′ st Di Domizio) (42′ st Cialini), Francia, Farindolini, Pagliuca; Isotti, Vespa. A disp. Angelozzi, Scordella, D’Anteo, Melone, Sanci, Della Sciucca, Colella. All. Bordoni (Donatelli squalificato)

VIS PESARO (4-4-2): Foiera; Dominici E., Cusaro, Pangrazi, Dominici G.; Ridolfi (40′ st Pieri), Torelli A., Bianchi, Bugaro; Chicco (23′ st Di Carlo), Costantino. A disp. Osso, Bartolucci, Tonucci, Omiccioli, Costantini, Rossoni, Tonici. All. Cecchini (Magi squalificato)

ARBITRO: Ragonesi di Perugia

RETI: 17′ pt e 25′ pt Costantino, 21′ pt Chicco, 45′ pt (rig.) e 35′ st Francia

NOTE: giornata soleggiata, terreno di gioco non in perfette condizioni, spettatori 100 circa; espulso al 38′ st Di Camillo per doppia ammonizione; ammoniti Cancelli, Di Camillo, Vespa, Dominici E., Pangrazi, Torelli A., Di Carlo; angoli, recupero 2+4



GIULIANOVA-SULMONA 1-0



CITTA' DI GIULIANOVA: Melillo; Del Grosso, Lo Russo (48' st. Di Gioacchino); Maschio, Catalano, D'Orazio; Puglia (12' st. Conti), Fantini, Broso (39' st. Iachini), Berretti, Bianchini. A disp.: Natali, Venneri, De Luca, , Rinaldi, Spadaccini, Rondina. All.: Ronci

SULMONA: Falso; Ursini, Nicolai; Bensaja, Cavasinni (32' st. Spigonardi), Gasperini; Bordoni (24' st. Brack), Vitone, Scandurra, D'Angelo, Joao (38' st. Montesi). A disp.: Maggio, Di Ciccio, Tofani, Del Conte, Sulli, Graziani. All.: Mecomonaco

ARBITRO: Moraglia di Verona (Assistenti: Biasini-Baulero)

RETI: st. 36' Broso (G)

ESPULSO: 23' st. Ursini (S) per fallo da ultimo uomo su Broso

AMMONITI: Scandurra (S), Fantini (G), Lo Russo (G), Nicolai (S), D'Orazio (G), Del Grosso (G), Bianchini (G)

NOTE: Spettatori 470, incasso di € 3.015,00, compreso il rateo di € 1,132,50 per 210 abbonati. Angoli: . Rec: pt. 1', st. 5'+2'. Al 7' del secondo tempo, Vitone ha mancato u n calcio di rigore.

CELANO-BOJANO 11-0

CELANO: Bartoletti, Bordi, Evangelisti, Rea (1'st. Villa), Fuschi, Lancia, Granaiola (16'st. Calabrese), Aquaro, Mercogliano, Dema (8'st. Mancini). A disp: Polidoro, Kuka, Capodacqua, Salatiello, Salvi, Valdes. Allenatore: Luigi Morgante

BOJANO: Romano (34'st. Laccetto), Pettolino, Riondino, Ambrosino, Liotta, Montone (11'st. Giglio), Nericcio, Crimi, Morello, Guerra, Mondin. A disp: D'Andrilli, Ciavarella. Allenatore: Cagiano

ARBITRO: Matteo D'ambrogio di Frosinone. Assistenti: Bovio di Ercolano e Barchella di Nola.

MARCATORI:14'pt. 7'st. 10'st. Aquaro, 26'pt. 37'pt. Lancia, 34'pt. Dema, 41'pt. 37'st. Mercogliano, 3'st. Montoni autogol, 18'st. Calabrese, 44'st. Mancini

NOTE: Ammoniti: nessuno. Espulsi: Ambrosino (B)

RECUPERO: 1'pt.; 0'st.

CIVITANOVESE-AMITERNINA 0-0



CIVITANOVESE (4-3-2-1): Cattafesta: Botticini, Comotto, Morbiducci, Schiavone; Rovrena (37’ st Tarantino), Coccia, Zivkov; Forgione (27’ st Trillini), Bolzan; ; Buonaventura. A disp.: Chiodini, Diamanti, Squarcia, Caldaroni, Emiliozzi, Morresi, Poli. All. Jaconi.

AMITERNINA (4-2-3-1): Spacca; Lenatd D., Nuzzo, Valente, Santilli; Loreti, Petrone; Shipple, Lenart L. (42’ st Cerroni), Peveri (20’ st Bocchino). Torbidoni (41’ st Terriaca). A disp.: Calvaresi, Conti, Giansante, Molzknecht, Cipollini, Del Coco. All. Angelone.

Arbitro: Zingarelli di Siena.