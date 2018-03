Basket. L'Amatori Pecara vince facilmente 74-50 col Valdiceppo

PESCARA. L'Amatori vince anche sul campo del Valdiceppo (59-74) e consolida la seconda posizione in classifica. In terra umbra i ragazzi di Fabbri hanno conseguito, nell'undicesima di andata, il quinto successo consecutivo, un successo meritato ottenuto contro il fanalino di coda del torneo, che conferma il buon momento dei pescaresi protagonisti di una gara migliorata gradualmente nella seconda parte, dopo che i locali sono riusciti a mantenere in equilibrio il punteggio per tutti i primi 20 minuti. La partita è stata preceduta da una gioiosa ed importante manifestazione di mini basket a livello regionale che ha fatto da prologo ad un incontro combattuto e gradevole.

L'avvio pescarese, tuttavia, ha denotato una bassa determinazione, alla quale il Valdiceppo ha risposto con il carattere dei propri uomini migliori, Burini e Ramenghi. Il cambio di ritmo e la maggior convinzione mostrata in apertura di terzo quarto, sulla spinta soprattutto di Maino e del febbricitante Di Donato, hanno procurato nel volgere di pochi minuti quello scarto poi tutelato senza problemi fino alle battute finali. Il pressing dei locali dell'ultimo quarto non ha scalfito più di tanto il vantaggio di Rajola e soci, che non hanno mai rischiato sull'esito della gara, mantenendo

peraltro Dip precauzionalmente in panchina, al rientro dal recente infortunio. Un successo che corrobora ulteriormente la buona stagione dei pescaresi, finora protagonisti di un torneo andato al di là delle previsioni.

SICOMA VALDICEPPO - AMATORI PESCARA 59-74

Sicome Valdiceppo: Caridà 2 , Santantonio 5 , Burini 13, Meschini 4 , Ramenghi 14, Portillo, Rath 6, Casuscelli 9, Serino 6, Urbini. All. Traino.

AMATORI PESCARA: Pepe 7, Rajola 5, Alba, Maino 21, Buscaino 18 , Timperi Mar., Timperi Mat. 2, Di Donato 19, Di Carmine 2, Dip. All. Fabbri.

ARBITRI: Valleriani (Ferentino) e Bernassola (Palestrina)

PARZIALI: 14-12; 33-30; 44-55;

5 falli: nessuno. Note: Tiri da 3: Valdiceppo 5/20 Amatori 10/25 ; tiri da 2: Valdiceppo 20/44 Amatori 16/29; tiri liberi: Valdiceppo 4/5 Amatori 12/16 .